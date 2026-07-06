Có dữ liệu này, SME có thể vay hàng chục tỉ dù thiếu tài sản đảm bảo

Với SME, minh bạch dòng tiền không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, mà còn là nền tảng để vận hành hiệu quả hơn. Khi ngân hàng hiểu rõ dòng tiền, hợp đồng và dữ liệu giao dịch, các giải pháp dành cho doanh nghiệp cũng có thể được thiết kế sát hơn với nhu cầu thực tế.

Đó là lý do ACB xây dựng hệ giải pháp dành cho SME xoay quanh ba trụ cột: vốn phát triển, công cụ tối ưu và năng lực bứt phá, kết nối từ khả năng tiếp cận vốn, số hóa vận hành đến nâng cao năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Vốn phát triển: Gỡ bài toán thiếu tài sản đảm bảo, mở rộng cách tiếp cận vốn

Với nhiều SME, nhu cầu vốn thường phát sinh ở những thời điểm rất cụ thể: cần nhập nguyên vật liệu để thực hiện đơn hàng, cần vốn lưu động cho mùa cao điểm, cần tài trợ khi đã có hợp đồng đầu ra, hoặc cần nguồn lực để đầu tư nhà xưởng, máy móc, mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, rào cản phổ biến là doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có đủ tài sản đảm bảo tương ứng với nhu cầu vốn thực tế.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho rằng việc cấp vốn cho doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở tài sản đảm bảo, mà ngày càng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng và phương án sử dụng vốn. Khi doanh nghiệp minh bạch về tài chính, sổ sách và dòng tiền, ngân hàng có thêm cơ sở để thiết kế các giải pháp vốn linh hoạt, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Trên tinh thần đó, nhóm giải pháp vốn phát triển của ACB được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn, dựa trên hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. SME có thể tiếp cận các giải pháp như thấu chi, tài trợ hợp đồng trong nước, tài trợ hợp đồng xuất khẩu, tài trợ khoản phải thu, tài trợ theo chuỗi nhà cung ứng – nhà phân phối hoặc tài trợ dựa trên dòng tiền giao dịch. Với các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư nhà xưởng, nhà máy sản xuất, đặc biệt trong khu công nghiệp, ACB cũng có thể xem xét các giải pháp vốn trung - dài hạn phù hợp với tiến độ và mục tiêu mở rộng.

Cách tiếp cận này giúp SME được đánh giá từ chính những gì doanh nghiệp đang vận hành: có hợp đồng gì, dòng tiền ra sao, khoản phải thu thế nào, phương án sử dụng vốn có rõ hay không. Nhờ đó, vốn không chỉ là khoản vay, mà trở thành nguồn lực được thiết kế sát hơn với chu kỳ kinh doanh và kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Công cụ tối ưu: Dữ liệu giao dịch trở thành lợi thế của SME

Với SME, tối ưu vận hành bắt đầu từ khả năng giảm thời gian, chi phí và sự phân tán trong các hoạt động tài chính hằng ngày. Ở trụ cột công cụ tối ưu, ACB tập trung đưa các nghiệp vụ thường xuyên lên nền tảng online, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thanh toán, quản lý tài khoản, theo dõi giao dịch và kiểm soát dòng tiền.

Ông Ngô Tấn Long, Phó tổng giám đốc ACB trình bày giải pháp toàn diện tại Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh”

Hiện gần 90% giao dịch thanh toán trong nước tại ACB đã được tự động hóa trên nền tảng online; khoảng 82% giao dịch tín dụng và 36% giao dịch bảo lãnh cũng được thực hiện trực tuyến, trong đó bảo lãnh online đang tăng nhanh. Những con số này cho thấy chuyển đổi số đã trở thành một phần trong cách ACB giúp doanh nghiệp rút ngắn quy trình, vận hành linh hoạt hơn và giảm phụ thuộc vào giao dịch trực tiếp.

Điểm quan trọng là giao dịch số không chỉ mang lại sự thuận tiện, mà còn tạo ra dữ liệu giúp ngân hàng hiểu doanh nghiệp tốt hơn. Dữ liệu từ thanh toán, tài khoản và giao dịch điện tử có thể hỗ trợ ngân hàng xếp hạng, chấm điểm tín dụng và đánh giá doanh nghiệp sát hơn qua dòng tiền, lịch sử giao dịch và khả năng thanh toán thực tế. "Khi có đủ dữ liệu, có doanh nghiệp không chỉ được cấp vài trăm triệu hay vài tỷ đồng, mà có thể được xem xét cấp vốn hàng chục tỷ đồng dựa trên dòng tiền", ông Phát khẳng định.

Để thúc đẩy quá trình này, ACB đi kèm các chính sách ưu đãi như gói ưu đãi giao dịch 20 triệu đồng, miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước, gói dịch vụ thanh toán nước ngoài trị giá 100.000 USD, cùng hỗ trợ phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các giải pháp POS, Smart POS, Soft POS. Nhìn tổng thể, nhóm công cụ tối ưu không chỉ giúp SME tiết giảm chi phí, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp vận hành nhanh hơn, minh bạch hơn và sẵn sàng hơn cho các kế hoạch tăng trưởng.

Năng lực bứt phá: Khi ngân hàng không chỉ dừng ở vai trò cấp vốn

Khi đã có nguồn lực vốn và công cụ vận hành, bài toán tiếp theo của SME là biến những nền tảng đó thành tăng trưởng thực tế. Với trụ cột năng lực bứt phá, ACB mở rộng vai trò đồng hành thông qua các giải pháp kết nối hệ sinh thái khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đang giao dịch với ngân hàng.

Bên cạnh đó, ACB hỗ trợ các hoạt động gắn với người lao động như chi lương, mở tài khoản và cung cấp các gói ưu đãi dịch vụ cho nhân viên, giúp doanh nghiệp giảm bớt khối lượng vận hành. Ngân hàng cũng triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức về bán hàng, thương mại điện tử, tiếp thị số, quản trị kinh doanh và phát triển bền vững, qua đó giúp SME nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh mới.

Từ vốn phát triển, công cụ tối ưu đến năng lực bứt phá, hệ giải pháp của ACB cho thấy cách tiếp cận đồng hành với SME không chỉ dừng ở việc cấp vốn. Trong bối cảnh chính sách đang mở thêm cơ hội, doanh nghiệp muốn tăng trưởng cần hiểu đúng chính sách, minh bạch dữ liệu và có đối tác đồng hành đủ am hiểu để biến cơ hội thành kết quả kinh doanh cụ thể.

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