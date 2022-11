Cô gái đặt biển quảng cáo để... trả thù người yêu cũ lừa dối

Nữ ca sĩ trẻ cho biết cô đã đặt một số bảng quảng cáo ở những vị trí nổi bật trên khắp Tinseltown (Los Angeles) vào mùa hè này để quảng bá cho bài hát “I Say This With Love” của cô ấy. Đáng chú ý là trong đó có một cái mà cô cố tình đặt bên ngoài nhà bạn trai cũ để trả thù người yêu cũ.

“Người yêu cũ đã lừa dối tôi, vì vậy tôi đã đặt một bảng quảng cáo có khuôn mặt của mình trước căn hộ của anh ấy để anh ta và người yêu mới nhìn thấy tôi hàng ngày”, cô ấy chia sẻ trong một video trên TikTok với hình ảnh đang tạo dáng dưới một bảng quảng cáo cho album mới nhất của mình.

Chia sẻ với New York Post ngày 18.11, Izza nói rằng: “Tôi chỉ muốn trả thù vì anh ta đã làm tôi tan nát trái tim”. “Tôi muốn người đã làm sai với tôi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, hối hận và xem tôi đang sống tốt như thế nào. Để anh ta thấy rằng tôi đang có một sự nghiệp âm nhạc ngày càng phát triển”, cô nói thêm.

“Tôi muốn được nhìn thấy ở khắp mọi nơi để thu hút nhiều ánh nhìn nhất”, cô nói. “Tôi hy vọng bạn trai cũ nhìn thấy biển quảng cáo vào buổi sáng khi anh ta mở rèm, đó là mục tiêu trong lần quảng bá hình ảnh này của tôi”, Izza thừa nhận.

Cô gái 25 tuổi này giải thích rằng bản thân không phải lúc nào cũng tự tin như hiện nay, cả khi cô đang là một ngôi sao nhạc pop chuyên nghiệp.

“Tôi sẽ không làm điều này cách đây 5 năm vì tôi luôn làm hài lòng mọi người và cố gắng làm cho người khác cảm thấy tốt hơn. Nhưng bây giờ đã khác, tôi sẽ làm điều này bởi tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì”, Izza nói.

Đoạn video Izza tạo dáng với biển quảng cáo nhanh chóng lan truyền thu về 4,3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận từ những người ủng hộ kế hoạch trả thù táo bạo của cô.





Một số người bình luận trên TikTok buộc tội Izza là nhỏ nhen và lãng phí. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều người đều ủng hộ hành động “trả đũa” đó.

Các thương hiệu lớn bao gồm Tinder và European Wax Center thậm chí còn hoan nghênh sự táo bạo của Izza. Tinder trêu chọc: “Tôi nghĩ đây là điều mà Taylor Swift đang đề cập đến khi cô ấy nói rằng: Bạn có ghen tỵ không nếu nghiệp chướng không đến với bạn”.

European Wax Center (nơi cung cấp các dịch vụ tẩy lông nổi tiếng) đã nói đùa: "Đây hẳn là câu chuyện thú vị về nguồn gốc của các ca sĩ nhạc pop trong vai nhân vật phản diện".

“Phản hồi của mọi người trên TikTok đều có câu chuyện về việc bị phản bội. Nó cho bạn thấy sự đau lòng phổ biến như thế nào. Mọi người đã xem video này và họ đã đồng cảm với nó. Thật tuyệt khi đạt được điều mình muốn và trả thù được gã đàn ông phản bội kia”, Izza chia sẻ.

Sau câu chuyện trả thù người yêu cũ, khi chia sẻ trên trang New York Post, Izza khuyên tất cả những ai đang trải qua nỗi đau về tình cảm hãy dành năng lượng cho những gì họ yêu thích, hãy cố gắng phát triển bản thân và nhớ rằng trải nghiệm tồi tệ này rồi sẽ nhanh qua.