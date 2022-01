Cô gái sở hữu IELTS 8.5 chiến thắng trận chung kết ‘Whose Chance Debate’

Whose Chance Debate có sự tham gia của các "sếp" từ chương trình thực tế về việc làm Cơ hội cho ai? - Whose Chance? trên VTV3. Sau hơn 2 tuần phát động, chương trình Whose Chance Debate mùa đầu tiên cũng đã đi tới hồi kết. Vượt qua các thí sinh tài năng, Đặng Thái Thanh Trang giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Trần Thiên Tú. Với lợi thế nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung, Thanh Trang đã chinh phục hoàn toàn các “sếp” khi thể hiện khả năng tư duy phản biện nhạy bén của mình.

Dân mạng bình luận về tập chung kết: "Top 2 quá xứng đáng, hai bạn trả lời đều xuất sắc. Tiếc là không có phần các "sếp" đưa ra câu hỏi cho từng người như trong Cơ hội cho ai", "Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tư duy và ứng đối như thế này, hai bạn quá xuất sắc và xứng đáng", "Tôi đồng ý với quan điểm của "sếp" Hùng Anh. Không có sự cố gắng nào là lãng phí cả. Kinh nghiệm từ bản thân học tới năm 3 đại học nhận ra mình chọn sai ngành, nhưng vẫn cố gắng học đến cuối cùng, đồng thời bổ sung những kỹ năng kiến thức ở lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Sau này đi làm mới thấy cái bằng đại học tưởng như chẳng làm được gì ấy cũng giúp đỡ mình rất nhiều", "Như "sếp" Bình nói, ngủ chưa chắc gì não nghỉ. Thời gian deadline dí nhiều khi mình ngủ nhưng đầu óc vẫn còn nghĩ tới công việc. Ám ảnh thật sự"...





Đặng Thái Thanh Trang là cử nhân ngành Kinh tế của trường Victoria University of Wellington. Cô từng hai lần giành học bổng tại ngôi trường này. Sau thời gian theo học và làm việc ở New Zealand, Trang được nhận làm trợ giảng. Ngoài thời gian làm việc tại trường, Thanh Trang còn làm thêm phụ bếp ở các nhà hàng có tiếng ngay trung tâm thủ đô Wellington để trải nghiệm cũng như tự trang trải sinh hoạt phí trong suốt thời gian xa nhà.

Không ngừng tích lũy kiến thức trong những năm học và làm việc, Thanh Trang tự tìm hiểu và rút ra được nhiều phương pháp giúp học giỏi tiếng Anh. Để tự kiểm chứng năng lực của mình, năm 2021, cô quyết định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế IELTS và gặt hái thành quả đầy hãnh diện với số điểm 8.5. Trong đó, kỹ năng Speaking đạt 8.5 và hai kỹ năng còn lại là 9.0.

Sau chiến thắng ở Whose Chance Debate, Thanh Trang nhận được thẻ đặc cách vào vòng ghi hình chương trình Whose Chance? mùa 4.