Có gì ở thương hiệu nghỉ dưỡng Holiday Inn Resort Hồ Tràm Beach mới xuất hiện

Vì thế, việc khu nghỉ dưỡng năm sao Holiday Inn Resort Ho Tram Beach khai trương vào ngày 14.1.2022 vừa qua cũng góp phần giải tỏa cơn khát du lịch cho du khách trên khắp cả nước.

Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với 561 phòng khách sạn và phòng suite là khách sạn Holiday Inn Resort đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến hợp tác, nhượng quyền thương hiệu giữa The Grand Ho Tram Strip và tập đoàn quản lý khách sạn IHG.

Tại sự kiện khai trương, ông Walt Power, Tổng Giám Đốc của The Grand Ho Tram Strip chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của các nhóm khách gia đình tìm kiếm trải nghiệm du lịch lý tưởng tại một trong những điểm đến giải trí hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu Holiday Inn Resort cũng sẽ giúp The Grand Ho Tram Strip tiếp tục phát huy và giữ vững danh hiệu điểm đến lý tưởng nhất dành cho khách gia đình trên khắp cả nước”.

Ngay vào ngày mở cửa đón khách đầu tiên, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach đã chào đón hơn 200 du khách đến tham quan và trải nghiệm thương hiệu mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đại diện khách sạn cho biết chủ yếu lượng khách chính là nhóm gia đình và các cặp đôi.

Đặt phòng Family Suite cho kỳ nghỉ gia đình trong thời gian sắp tới, anh Đạt (34 tuổi, TPHCM) cho biết bản thân rất ấn tượng với phong cách bài trí phòng nghỉ ấn tượng và đa dạng, phù hợp với nhu cầu du lịch cùng cả gia đình của anh. “Tôi rất hài lòng với lựa chọn phòng Family Suite vì các con và bố mẹ đều có không gian riêng cho mình. Phòng riêng cho trẻ nhỏ kế phòng bố mẹ trông rất dễ thương nên các bé rất thích. Cách sắp xếp tiện ích khác cũng phù hợp với nhu cầu gia đình”.





Theo nhận xét của một số khách nghỉ dưỡng, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach gây ấn tượng cho họ vì sở hữu nhiều tiện ích giải trí và dịch vụ như hồ bơi, phòng tập gym, spa, khu vui chơi dành cho trẻ em Kids Quarter, khu ẩm thực, khu chơi gôn 3D trong nhà, công viên ngoài trời với mô hình cờ vua khổng lồ và công trình mê cung cây xanh, nhà hàng và bar với phong cách ẩm thực đa dạng.

Không chỉ dừng ở đó, khách lưu trú tại Holiday Inn Resort Ho Tram Beach hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các tiện ích thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip, từ chuỗi 15 nhà hàng ẩm thực quốc tế, phòng tập gym, The Grand Spa, The Lotus Spa, các cửa hàng mua sắm cho đến sân gôn The Bluffs Grand Ho Tram Strip phong cách links do gôn thủ huyền thoại thế giới Greg Norman thiết kế và tất cả các hoạt động thể thao bãi biển.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài InterContinental Grand Ho Tram, khách sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach có thể được xem là là một trong số rất ít khu nghỉ dưỡng ven biển đang hoạt động tại Hồ Tràm mà tích hợp đầy đủ chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng nhằm đón đầu làn sóng du lịch hậu Covid-19.