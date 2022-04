Cơ hội bứt tốc của bất động sản khu đô thị tại Long An

Nhiều yếu tố đột phá

Từ những tháng cuối năm 2021, Long An liên tiếp đón tin vui, hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển. Đầu tháng 4, có hai dự án lớn với tổng vốn đầu tư 8.000 tỉ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư là KCN Tandoland quy mô 250ha tại Bến Lức và KCN Lộc Giang 466 ha tại Đức Hòa.

Như vậy, tính đến nay Long An đang sở hữu 30 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2021 Long An đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với 3,84 tỉ USD và năm 2022 có thể tiếp tục giữ vững “phong độ”.

Gần đây, nhiều dự án đầu tư mới tại Long An đã được công bố như Lotte Eco Logis với dự án nhà xưởng 79.142 m2, CocaCola xây nhà máy có vốn hơn 136 triệu USD hay Alibaba đầu tư hệ thống kho vận 110.000 m2 đều tại Bến Lức, Tập đoàn Aeon Mall cũng đã quyết định đầu tư trung tâm thương mại tại đây.

Đặc biệt, Tập đoàn Nam Long đang hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường Emasi quy mô khoảng 6 ha nằm trong khu đô thị Waterpoint. Dự kiến đây là hệ thống trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Long An, khi hoạt động sẽ góp phần nâng tầm cho ngành giáo dục địa phương mà hưởng lợi trực tiếp là các cư dân Waterpoint và khu vực lân cận Bến Lức.

Ngoài ra, Long An còn được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông mở rộng của TP.HCM. Riêng quý 2/2022 Long An sẽ khởi công 5 dự án giao thông kết nối TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng. Cụ thể gồm xây dựng Tỉnh lộ 822B; nâng cấp Tỉnh lộ 824, Tỉnh lộ 825; cầu Kênh 79; 2 cầu Tắc Cạn và Đông An trên tuyến Tân Tập - Long Hậu. Cùng với đó, tuyến Tỉnh lộ 830E cũng chuẩn bị triển khai với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng.

Từ nay đến năm 2025, Long An tiếp tục thực hiện ba công trình trọng điểm gồm đường Vành đai thành phố Tân An, ĐT827E, ĐT830E và chương trình đột phá giao thông với 7 công trình như đường Lương Hòa - Bình Chánh, đường Hựu Thạnh - Tân Bửu, ĐT826E, đường Tân Tập - Long Hậu và mở rộng ĐT824… Đây là những công trình hứa hẹn đưa Long An trở thành một điểm nóng của thị trường bất động sản.

Kích hoạt thị trường bất động sản

Bên cạnh hạ tầng, Long An đang nỗ lực đầu tư các dự án công nghiệp và dịch vụ quy mô lớn. Cụ thể, Long An đã quy hoạch khu kinh tế 3.200 ha quanh cảng quốc tế Long An và danh mục 16 dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm như Khu kinh tế cửa khẩu Long An (13.080 ha); KCN Phú An Thạnh (1.000 ha), KCN Việt Phát (918 ha), Prodezi (400 ha)...





Nhận định về tiềm năng bất động sản Long An, nhiều chuyên gia đồng tình khi các dự án giao thông hoàn chỉnh sẽ kích hoạt thị trường bùng nổ. Bởi bên cạnh lợi thế giáp ranh TP.HCM, hạ tầng và công nghiệp đang phát triển mạnh, Long An còn sở hữu Cảng quốc tế Long An làm đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa.

Khả năng tiếp cận của Long An đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai cũng rất nhanh thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ngay cả việc kết nối giữa Long An với Bình Dương, Bình Phước cũng dễ dàng khi đường cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa hoàn thành.

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, Long An có nguồn cung nhà liền thổ khá hạn chế nhưng giao dịch lại tăng cao. Đặc biệt, những sản phẩm nằm trong các khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ là tâm điểm thu hút sự quan tâm.

Với định hướng phát triển đô thị hoàn chỉnh, những dự án hàng trăm héc ta được quy hoạch hoàn chỉnh, đầy đủ tiện ích đang giúp bức tranh đô thị của Long An vô cùng hấp dẫn. Ngày càng nhiều người dân TP.HCM lựa chọn các đô thị tại đây để an cư. Xu hướng này sẽ mạnh mẽ hơn khi hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Đơn cử như khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô 355 ha của tập đoàn Nam Long tại Bến Lức liên tục cháy hàng mỗi đợt mở bán.

Một yếu tố khác giúp các đô thị tại Long An thu hút khách hàng là mặt bằng giá vẫn còn thấp. Với khoảng 3-3,5 tỉ đồng hiện nay chỉ có thể mua một căn hộ 2 phòng ngủ tại quận 7, Nhà Bè hay Bình Chánh nhưng có thể sở hữu một căn nhà phố thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí và mua sắm tại khu đô thị Waterpoint giáp ranh TP.HCM. Đặc biệt, trong bối cảnh các bất động sản ven sông rạch đang lên ngôi thì Waterpoint chinh phục nhiều khách hàng khi được bao quanh ba mặt bởi sông Vàm Cỏ Đông với môi trường sống trong lành, thiên nhiên xanh mát.

https://waterpoint.com.vn/