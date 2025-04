Được mệnh danh là "cái nôi của tri thức", vùng đất của những ngôi làng bước ra từ cổ tích… châu Âu khiến cả thế giới say mê bởi nét quyến rũ, mê hoặc đầy thanh lịch. Bề dày lịch sử cùng di sản văn hóa, nghệ thuật… đồ sộ tạo nên cách thưởng thức cuộc sống đặc trưng của người dân xứ "lục địa già", chín chắn, thâm trầm và tinh tế.

Park Village - tuyệt tác từ Nam Long cùng các đối tác danh tiếng thế giới, được kiến tạo từ nguồn cảm hứng châu Âu bất tận, chứa đựng những giá trị đa tầng về phong thái sống.

Tọa lạc giữa đại đô thị Waterpoint, nằm khiêm cung sau lớp công viên trung tâm Central Park 25ha, được bao bọc bởi 3 mặt kênh đào êm ả, Park Village đưa bước chân từ tất bật thành thư thái, để làn gió mơn man và cảnh sắc thiên nhiên lấp đầy từng giác quan.

Không ồn ã như một khu nghỉ dưỡng mùa cao điểm, cũng chẳng tách biệt kín cổng cao tường, Park Village là một "ốc đảo xanh" đúng nghĩa, nơi con người có thể thả chậm nhịp độ của mình hòa với xung quanh, và đủ riêng tư để lắng nghe từng rung động trong tâm hồn.

Giữa vùng đất căng tràn sức sống, mỗi căn biệt thự là một dấu ấn định danh, một tuyên ngôn về sự khác biệt. Sự giàu sang khi ấy, không hẳn phải "sơn son thếp vàng", mà nằm ở cách nhẹ nhàng tôn vinh từng trải nghiệm, chăm chút mỗi khoảnh khắc.

Từ kênh đào như "dải lụa mềm" trước nhà, những hàng cây mát lành tỏa bóng, đến loạt tiện ích "may đo" đặc quyền. Tất cả gợi mở về một kỳ nghỉ dưỡng thực thụ, hay đơn thuần là những khoảnh khắc được ngắt kết nối với bộn bề công việc, để kết nối lại với chính mình và người yêu thương, tận hưởng cảm giác an trú trong sự dễ chịu, thư thái mỗi ngày. Đó cũng là tinh thần sống của người châu Âu hiện đại, xem cuộc sống như một bản nhạc, trọn vẹn đến từng nốt trầm xao xuyến.

Park Village là nơi tinh thần ấy được tái hiện, một chốn đi về đáng sống, đáng nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật lay động cảm xúc. Và cũng từ đó, hạnh phúc được khơi nguồn.

Giữa không khí cổ kính của "ngôi làng Pháp" yên bình, hay nhịp sống thong dong "vùng ngoại ô Hà Lan", hạnh phúc thật sự được tìm thấy không nằm ở sự dư dả, mà ở cách con người tận hưởng sự vừa đủ, bước chậm - hít thở sâu - hòa hợp với thiên nhiên và cộng đồng.

Dopamine, oxytocin, serotonin và endorphin - những loại hormone hạnh phúc hoàn toàn có thể được kích hoạt một cách tự nhiên từ môi trường, cộng đồng và gắn kết trong từng chi tiết không gian. Tại Park Village, hạnh phúc có thể là ánh nắng, là khóm hoa, là nụ cười con trẻ, là tất cả những điều thân thuộc hiện hữu thường thực.

Nếu Dopamine là sự phấn khích khi chúng ta đạt được thành tựu, thì với những chủ nhân Park Village, điều đó gắn liền với cảm giác tự hào vì trở thành một phần của cộng đồng danh giá, sở hữu tư dinh "độc bản" trong bộ sưu tập không dành cho số đông.

Oxytocin - chất keo cho hạnh phúc vững bền, được nuôi dưỡng trong mối gắn kết với những người thân thiết. Lối thiết kế hài hòa không gian chung - riêng, tôn trọng sự riêng tư nhưng vẫn rộng mở cho những buổi đầm ấm, quây quần, Park Village gìn giữ nếp gia đình truyền thống, để ai cũng muốn "về nhà". Lời chào buổi sáng thân tình, hay buổi tiệc cùng những người hàng xóm đồng điệu… cũng đều là liều oxytocin dịu dàng.

Còn serotonin - chất liệu tạo nên những rung động tích cực là cảm giác khi chúng ta tận hưởng niềm vui trong không gian ngập nắng. Chỉ cần mở cửa sổ hay bước chân ra hiên nhà, cư dân làng Âu dễ dàng đón trọn nguồn năng lượng tươi sáng, cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi.

Được ví như "thuốc giảm đau" tự nhiên của cơ thể, endorphin được sản sinh từ các hoạt động thể chất lành mạnh. Sở hữu cụm tiện ích thể thao, sân bóng rổ, hồ bơi… ngay trước thềm nhà, cộng hưởng tổ hợp thể dục thể thao hơn 3 ha với sân tennis, sân bóng đá,… và các cung đường chạy bộ, đạp xe độc đáo của Waterpoint, Park Village thúc đẩy lối sống giàu sức khỏe cho mọi thế hệ cư dân.

Và tất cả những điều đó không đến ngẫu nhiên, chúng được chăm chút trong cách quy hoạch, thiết kế xoay quanh triết lý sống hạnh phúc. Chính vì vậy, bộ sưu tập 96 tuyệt tác Park Village khai mở hệ giá trị sống và đầu tư vô hạn, nhưng vẫn giữ được chất "nghệ" đầy thi vị bằng kiến trúc tân cổ điển vượt thời gian, bằng thiên nhiên lãng mạn. Đó không phải là nơi dành cho tất cả, mà chỉ thực sự thuộc về những ai luôn trân quý các giá trị tốt đẹp trong đời.

Năm 1964, nhà tâm lý học Erich Fromm đưa ra khái niệm "biophilia" và sau đó được phổ biến rộng rãi vào những năm 1980 bởi nhà sinh vật học Edward O. Wilson. Dưới góc độ sinh học tiến hóa, Wilson nhấn mạnh con người có xu hướng bẩm sinh là tìm kiếm sự kết nối với thế giới tự nhiên. Bầu không khí trong lành của thiên nhiên và sự đa dạng tài nguyên có thể cung cấp nguồn thức ăn phong phú cùng nhiều góc trú ẩn an toàn, thoải mái. Nụ cười vui vẻ, bước chân hoạt bát của trẻ con khi được chơi đùa giữa thiên nhiên. Sự quân bình, thả lỏng tâm trí khi chúng ta dạo bước giữa thiên nhiên, là câu trả lời xác tín nhất, cho giá trị mà thiên nhiên mang lại.

Nhiều danh họa kiệt xuất châu Âu dành phần lớn thời gian trong đời để phác họa những cánh đồng, rặng núi, dòng sông,… để rồi trở thành di sản nghệ thuật cho hậu thế. Khoảnh khắc bình minh với ánh sáng mặt trời rực rỡ và những con thuyền trôi lững lờ trên mặt nước của cảng Le Havre trong "Impression, Sunrise" của Claude Monet; không khí ấm áp buổi chiều muộn bên dòng kênh đào trong "The Grand Canal at the Church of La Salute" của Canaletto hay ánh mặt trời nhẹ nhàng trên vườn cây và hoa trong "Orchard with Cypresses" của Van Gogh,… đều thể hiện mối quan hệ tất yếu giữa con người và thiên nhiên .

Tại nơi được thiên nhiên biệt đãi với hệ sinh cảnh trù phú, 5,8 km đường sông Vàm Cỏ Đông ôm quanh, Nam Long chọn cách quy hoạch "lấy thiên nhiên làm gốc" để kiến tạo Waterpoint thành đại đô thị tích hợp hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên "vị thiên nhiên" nguyên bản. Dù diện mạo khu đô thị không ngừng hoàn thiện bởi những công trình kiến trúc cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ trường học, y tế, thương mại… thiên nhiên vẫn căng tràn nhựa sống, giao hòa cùng sức sống đô thị.

Dòng chảy của sông Vàm Cỏ Đông tiếp nối thành 8 km kênh đào luân chuyển nước vào từng phân khu và ôm lấy "ốc đảo" Park Village. Hơn 65 ha mảng xanh bạt ngàn trải rộng từ dải công viên ven sông, ven vịnh, ven kênh đến những ô vườn thơ mộng bên nhà.

Cuộc sống tại Park Village nói riêng và Waterpoint nói chung, là bản hòa ca của tiếng gió, tiếng nước và tiếng chim ríu rít; là bản phối điệu nghệ của sắc xanh trời, xanh nước, xanh cây và muôn hoa nở rộ. Những em bé lớn lên dưới tán xanh, bậc lão niên vui thú điền viên bên dòng sông hệt như trong ký ức… Waterpoint là nơi mà thiên nhiên, con người và khu đô thị cùng nhau chăm sóc, trưởng thành, trong một mối tương hỗ chặt chẽ không thể tách rời.

Chính trong sự tĩnh tại mà đầy sống động của thiên nhiên, những chủ nhân danh giá của Park Village giải nghĩa niềm hạnh phúc theo cách giản đơn. Một ngôi nhà có hàng hiên ngập nắng và khoảng sân đủ kê ghế thưởng trà lại thi vị hơn biệt phủ cao tầng. Khối tài sản kếch xù đôi khi không viên mãn bằng nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối từ con nhỏ hay cái nắm tay thong dong bên người bạn đời ngày cuối tuần. Giống như cách mà người Âu đã ngàn đời theo đuổi, hạnh phúc được gieo mầm, nảy nở khi chúng ta đạt được sự quân bình trong tâm trí và tìm thấy mối liên kết diệu kỳ với gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.

