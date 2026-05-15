Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan là thành viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhà trường vinh dự được Tổ chức Tú tài Quốc tế công nhận là trường IB và ủy quyền giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế, mở ra môi trường học tập toàn cầu cho học sinh. Đồng thời, VFIS cũng đạt chứng nhận "Trường học theo định hướng Phần Lan" bởi Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan (EDUFI), khẳng định sự tiên phong của VFIS trong việc lan tỏa bản sắc giáo dục Phần Lan tại Việt Nam.

Các kiến trúc sư Phần Lan lựa chọn hình tượng rùa cho công trình giáo dục đặc biệt này không chỉ gợi nhắc tinh thần hiếu học trong văn hóa Việt Nam, mà còn thể hiện triết lý giáo dục Phần Lan về hành trình học tập bền bỉ và không ngừng vượt lên chính mình. Từ đó, VFIS trở thành biểu tượng gặp gỡ giữa hai nền văn hóa và giáo dục Việt Nam - Phần Lan.

Giao thoa giữa truyền thống Việt Nam và tinh hoa giáo dục Phần Lan, VFIS mang sứ mệnh truyền cảm hứng để học sinh tự tin phát huy nội lực, rèn luyện kỹ năng sống và vượt qua những thách thức trong đời. Với triết lý "lấy học sinh làm trung tâm", các em được khuyến khích chủ động tham gia hoạt động học tập, đặt câu hỏi, thảo luận, phản biện và giải quyết vấn đề để tìm thấy ý nghĩa trong từng bài học. Học sinh cũng được trao quyền xây dựng mục tiêu cá nhân và đồng hành cùng thầy cô, phụ huynh trong quá trình đánh giá bản thân. Tất cả giúp hành trình học tập của các em không chỉ để vượt qua các kỳ thi, mà để hiểu bản thân, học để sống và làm chủ tương lai.

Một trong những nền tảng quan trọng của giáo dục Phần Lan, cũng là định hướng tại VFIS là phát triển các năng lực tổng hợp theo chiều ngang, được lồng ghép xuyên suốt trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện, bao gồm: Năng lực tư duy và tự học; Sự tương tác và thể hiện bản thân; Chăm sóc và quản lý cuộc sống; Đa năng lực; Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông; Tinh thần khởi nghiệp và Xây dựng tương lai bền vững.

Song song đó, phương pháp giáo dục liên môn giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn thông qua các chủ đề gần gũi. Công nghệ thông tin cũng được tích hợp toàn diện nhằm phát triển năng lực số, giúp học sinh sử dụng công nghệ thông minh và có trách nhiệm. Đặc biệt, chương trình Anh ngữ tại VFIS được triển khai theo phương pháp lĩnh hội ngôn ngữ tự nhiên, học sinh còn có cơ hội học thêm ngôn ngữ thứ ba để mở rộng tư duy đa văn hóa và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

VFIS tự hào bởi đội ngũ giáo viên tận tâm, trong đó giáo viên Phần Lan đều đạt trình độ Thạc sĩ. Điều đặc biệt ở giáo viên VFIS không chỉ ở chuyên môn mà còn ở niềm tin "mỗi học sinh đều có tiềm năng riêng cần được khám phá và phát triển". Sau quá trình thấu hiểu năng lực của mỗi em, giáo viên sẽ linh hoạt điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp, đồng thời áp dụng đa dạng hình thức đánh giá để theo dõi sự tiến bộ của học sinh cũng như khuyến khích các em tự đánh giá và học hỏi lẫn nhau thông qua đánh giá chéo với bạn học. Tại VFIS, điểm số không phải thước đo duy nhất mà hành trình trưởng thành và tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập sẽ là giá trị được trân trọng nhất.





Giữa khuôn viên xanh mát, VFIS như một "ngôi làng học tập" với 10 tòa nhà bao quanh sảnh trung tâm, nơi mỗi cụm lớp học gồm 4–5 phòng học kết nối với không gian sinh hoạt chung, giúp học sinh tăng cường kết nối và tương tác, cũng như để giáo viên dễ dàng đồng giảng và hỗ trợ nhau mang đến những tiết học đầy cảm hứng. Bên trong lớp học được thiết kế linh hoạt với bảng tương tác thông minh, học cụ đa dạng và bàn ghế dễ dàng thay đổi phù hợp với nhiều phương pháp học tập phong phú. Đặc biệt, mỗi lớp học đều có bồn rửa tay, một chi tiết quen thuộc trong giáo dục Phần Lan với quan niệm "Một sức khỏe tốt bắt đầu từ đôi tay sạch", góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân từ những điều giản đơn nhất.

Tại VFIS, việc học không chỉ diễn ra trong lớp mà còn hiện diện ở mọi trải nghiệm, từ phòng Kinh tế học gia đình, xưởng Thủ công kỹ nghệ đến khu Nghệ thuật thị giác gắn liền với thực tiễn và nuôi dưỡng cảm quan cá nhân. Nhà trường sở hữu hệ thống phòng chức năng đa dạng như Robotics, Khoa học, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Vườn nhà kính,… đồng thời tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm các phòng mô phỏng của hơn 50 chuyên ngành tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm định hướng sớm nghề nghiệp tương lai. Bên cạnh đó, giáo dục thể chất được chú trọng với Nhà thi đấu, Sân vận động, Phòng Golf 3D, Khu luyện tập ngoài trời và "Đường chạy trên không" độc đáo. Đặc biệt, thư viện chuẩn IB toàn cầu được xem là "trái tim tri thức" của VFIS, nơi nuôi dưỡng tư duy nghiên cứu và tình yêu đọc sách mỗi ngày.

Tất cả không gian học tập giàu trải nghiệm tại VFIS đã và đang cùng học sinh lớn lên trong sự tự tin bởi các em không chỉ học để biết, mà còn được thực hành và cảm nhận niềm hạnh phúc khi tạo nên những giá trị thiết thực từ chính đôi tay và trí óc của mình.

VFIS tin rằng tuổi thơ là giai đoạn quý giá nhất để nuôi dưỡng những hạt mầm tiềm năng trong mỗi người và mọi học sinh đều có quyền được học tập, thử nghiệm, sai và làm lại. Triết lý giáo dục ấy được cụ thể hóa trong đời sống học đường VFIS xoay quanh bốn giá trị cốt lõi:

Qua mỗi năm học, học sinh VFIS ngày càng khẳng định hình ảnh của những cá nhân cầu tiến, giàu khát vọng và mang tinh thần SISU bền bỉ, thể hiện qua nhiều thành tích học thuật, nghệ thuật và thể thao nổi bật trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, các em tự tin bước vào những trường đại học danh tiếng, sẵn sàng mở ra hành trình mới và tiếp tục viết nên câu chuyện của những công dân toàn cầu được nuôi dưỡng từ sự giao thoa giữa giáo dục Việt Nam và Phần Lan.

Trên nền tảng phát triển vững chắc của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan hướng tới trở thành ngôi trường đổi mới, nơi tinh hoa giáo dục Phần Lan hòa quyện cùng truyền thống văn hóa Việt Nam nhằm nuôi dưỡng thế hệ học sinh phát triển toàn diện Nhân - Trí - Dũng.

Với tinh thần Khai sáng - Nhân bản - Hiện đại, những mầm non tri thức đang lớn lên bền bỉ và vững chắc như chính biểu tượng chú rùa – kiên trì tiến bước với khát vọng kiến tạo một nền giáo dục bền vững cho tương lai.





Nguồn : Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan



