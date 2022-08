Cổ phiếu 'họ' FLC lao dốc thê thảm, không đủ mua ly trà đá

Các cổ phiếu trực thuộc hoặc có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC trên sàn chứng khoán hiện nay có FLC, GAB, ROS, HAI, KLF đều lao dốc không phanh sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT FLC - bị bắt giam về tội thao túng giá chứng khoán vào 29.3.

Thời gian qua, một số cổ phiếu này vẫn có những phiên hồi phục vì nhà đầu tư còn hy vọng khi công ty vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái cùng "phó tướng" Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố điều tra thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến các nhà đầu tư một lần nữa tháo chạy.

Đóng cửa phiên cuối tuần 26.8, cổ phiếu FLC rớt sàn về 4.180 đồng/cổ phiếu, sụt giảm hơn 80% so với đỉnh cao gần 24.000 đồng vào đầu năm nay. Nhưng các cổ đông của FLC cũng đang hồi hộp vì Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) liên tiếp thông tin mã chứng khoán đứng trước khả năng bị đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định công bố thông tin.

Trong khi đó, cổ phiếu đầu tiên thuộc họ FLC sẽ bị hủy niêm yết là mã ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 5.9. Dù vậy trong phiên cuối tuần này không có bất kỳ giao dịch nào. Cổ phiếu ROS đang đứng ở mức 2.510 đồng, bốc hơi 85% so với đỉnh cao là 16.000 đồng vào đầu năm nay.





Cũng đang nằm trong diện có khả năng bị đình chỉ giao dịch như FLC là mã HAI của Công ty CP Nông dược HAI do chậm công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, vi phạm quy định công bố thông tin. Hôm qua, HAI cũng giảm sàn xuống còn 1.890 đồng và mất hơn 80% so với giá sát 10.000 đồng vào đầu năm nay. Tương tự, mã KLF - Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS - hôm qua bị bán tháo xuống còn 2.800 đồng/cổ phiếu, mất hơn 73% so với giá 10.500 đồng trong đầu năm 2022.

Riêng cổ phiếu GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC vẫn duy trì mức giá ở đỉnh cao là 196.400 đồng do từ cuối tháng 3 đến nay bị mất thanh khoản, không có bất kỳ giao dịch nào. Còn trước đó, mã GAB hầu như chỉ giao dịch 200 - 300 cổ phiếu trong mỗi ngày do chủ yếu được sở hữu bởi cá nhân ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân, công ty thành viên thuộc FLC.

Như vậy, hầu hết các cổ phiếu họ FLC, vốn một thời được xem là "hot" với giá vài chục ngàn đến gần 200.000 đồng, đều đã lao dốc không phanh về dưới 3.000 - 5.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí nhà đầu tư có nguy cơ mất sạch tiền vì sẽ không mua bán được khi các cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết.