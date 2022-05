Cổ phiếu thủy sản, phân bón kéo nhau tăng trần hàng loạt

Ngày 25.5, chỉ số VN-Index chốt phiên tăng vọt 35,05 điểm, tương ứng tăng 2,84% lên 1.268,43 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 8,96 điểm, tương ứng tăng 2,93% lên 314,91 điểm.

Sắc xanh đã hiện diện ở nhiều cổ phiếu ngay từ đầu phiên. Càng về sau, đà tăng của nhiều nhóm ngành còn mạnh hơn khi dòng tiền bắt đầu nhập cuộc nhiều hơn. Thậm chí nhiều cổ phiếu đầu phiên vẫn còn sắc đỏ như MSN, VIC, BVH, SSI, NVL... thì sau đó cũng quay đầu hồi phục và tăng khá vào cuối phiên. Đặc biệt, nhóm ngành phân bón, thủy sản tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nên tăng khá cao, trong đó có nhiều mã tăng trần tím lịm như VHC, IDI, CMS, DCM, DPM, ANV, ACL...

Hay nhóm cổ phiếu bất động sản cũng xanh mướt và một số mã đã nhảy vọt hết biên độ như ITA, IDJ, SCR, SZC, CEO... Riêng HPG của Tập đoàn Hòa Phát vẫn giảm 2,9% xuống còn 34.450 đồng/cổ phiếu với lượng giao dịch hơn 39,4 triệu đồng vị. Cổ phiếu HPG đã có hai phiên giảm mạnh dù thị trường vẫn khá lạc quan sau khi Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long chia sẻ tình hình ngành thép năm 2022 không khả quan.





Thanh khoản thị trường chứng khoán đã tăng so với những phiên vừa qua với tổng giá trị giao dịch đạt gần 19.000 tỉ đồng trên hai sàn niêm yết và là mức cao nhất trong gần 3 tuần qua. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu lạc quan hơn về xu hướng hồi phục của thị trường nên tham gia giao dịch nhiều hơn.

Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán FPTS cho biết định giá P/E (giá/thu nhập cổ phiếu) của VN-Index đang ở mức 13,4x, giảm mạnh so thời điểm cuối quý 1/2022 với P/E 16,2x. Kết quả thống kê cho thấy, định giá P/E hiện tại thấp hơn so với mức định giá trung bình 10 năm (15x) và đang tiệm cận đường P/E trung bình 10 năm trừ 1 độ lệch chuẩn (12,7x). Như vậy, so với các thị trường khu vực Đông Nam Á, mức định giá hiện tại của VN-Index đang thấp nhất. Đồng thời, đội ngũ phân tích cũng đánh thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á đều giảm so với hồi đầu năm. Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 17.5, VN-Index giảm mạnh nhất trong thị trường khu vực với tỷ suất lợi giảm 21,8%, các thị trường còn lại giảm dưới 8%.