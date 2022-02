Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- Kiên Giang: Viện KSND tỉnh Kiên Giang chưa trả lời đơn của ông Lê Phương Đông (ngụ tổ 4, KP.Đông Quý, TT.Thứ 3, H.An Biên) theo phiếu chuyển (PC) 43/PC-TN ngày 15.1.2020.

- Lâm Đồng: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Đà Lạt chưa trả lời đơn của ông Nghiêm Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Hiệp Mobile (2/8 Lò Siêu, P.16, Q.11, TP.HCM; địa chỉ liên hệ: số 15, đường 23, P.10, Q.6, TP.HCM theo) PC 81/PC-TN ngày 15.1.2020; Công an TP.Đà Lạt chưa trả lời đơn của bà Đào Thị Diệu (ngụ 180 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt) theo PC 87/PC-TN ngày 15.1.2020.

- Long An: Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Long An (101 Huỳnh Văn Nhứt, P.3, TP.Tân An, Long An) chưa trả lời đơn của bà Trương Nguyễn Diệu Phương (ngụ căn hộ F5.16, tầng 5, Block S, chung cư Carillon, Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) theo PC 17/PC-TN ngày 6.1.2020; Chi cục Thi hành án dân sự H.Cần Giuộc chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Huy Diễm (ngụ 164 Hương lộ 19, ấp 1, xã Long An, H.Cần Giuộc) theo PC 56/PC-TN ngày 15.1.2020; Công an TP.Tân An chưa trả lời đơn của ông Trịnh Quang Minh (ngụ 52/14 Quốc lộ 62, P.2, TP.Tân An) theo PC 73/PC-TN ngày 15.1.2020.





- Quảng Ngãi: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Út Hậu (ngụ 376 Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi) theo PC 15/PC-TN ngày 6.1.2020; UBND H.Đức Phổ chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Nga (ngụ xóm 6, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 40/PC-TN ngày 6.1.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.