Con nợ sát hại chủ nợ rồi ném xác vào bể biogas

Chiều 30.1, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ thi thể nữ giới giấu trong thùng hoa quả ở xã Thạch Quảng là một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị P.T.T (39 tuổi, ngụ thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng). Bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân bị con nợ sát hại.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.1, chị P.T.T đi xe ô tô biển số 36E1-1902 đến nhà Nguyễn Thị Vuông (49 tuổi, ngụ thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng) để đòi nợ.





Khi đến nhà, giữa chị T. và Vuông đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, Vuông đã dùng hung khí sát hại chị T. sau đó bỏ xác vào thùng đựng hoa quả bằng nhựa, rồi ném xuống bể biogas.

Đến 10 giờ 30 ngày 30.1, Công an xã Thạch Quảng đã phát hiện thi thể chị T. đang trong bể biogas nên báo cáo vụ việc cho Công an H.Thạch Thành và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Vuông để điều tra, làm rõ hành vi giết người.