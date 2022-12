Công an Bình Dương nói gì về việc lắp đặt 421 camera, kinh phí 469 tỉ đồng?

Theo dự án này, hệ thống camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông (gọi tắt là camera an ninh) do Công an tỉnh Bình Dương tham mưu cho UBND tỉnh, đang được Sở KH-ĐT Bình Dương thẩm định, dự kiến lắp đặt tại 205 điểm với 421 camera, kinh phí khoảng 469 tỉ đồng.

Sau khi thông tin được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương công bố, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, với 241 camera hết 469 tỉ đồng có nghĩa chi phí cho mỗi camera hết hơn 1,5 tỉ đồng.

Lý giải về nội dung này, thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc đề xuất lắp đặt hệ thống camera an ninh là theo đề án xây dựng thành phố thông minh của UBND tỉnh Bình Dương.





“Đây là cả một hệ thống bao gồm xây dựng các trung tâm dữ liệu, các trụ sở quan sát, điều hành, xây dựng hệ thống đường truyền… Mỗi camera có độ phân giải chất lượng cao, có thể quan sát được tầm xa từ 5 - 6 km…”, thượng tá Thân nói.

Theo thượng tá Thân, nếu lấy số kinh phí được dự toán chia cho số camera thì không hợp lý và hiện số kinh phí nêu trên mới chỉ là dự toán, chưa được phê duyệt và đang được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi trình UBND tỉnh thông qua.