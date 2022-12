Công an Bình Phước truy đuổi xe 7 chỗ vận chuyển 584 kg pháo lậu

Ngày 3.12, Đội CSGT Công an tỉnh Bình Phước phụ trách tuyến quốc lộ 13 đã lập biên bản bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Công an TX.Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 584 kg pháo lậu.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, Đội CSGT phụ trách tuyến quốc lộ 13 Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo từ Công an H.Lộc Ninh đang truy đuổi xe ô tô 7 chỗ BS 52U - 5527, nhãn hiệu Fotuner màu đen chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 13, hướng từ H.Lộc Ninh đi TP.HCM, nghi vận chuyển pháo lậu.

CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức chốt chặn tại ngã 3 giao giữa quốc lộ 13 với đường đi xã Tân Quan (H.Hớn Quản), đồng thời thông báo cho các lực lượng công an xã, phường trên tuyến quốc lộ 13 và Đội CSGT phụ trách quốc lộ 13, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp chốt chặn.





Khi truy đuổi tới đường vào KCN Minh Hưng III (P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành) tài xế lao xe xuống mương nước bên đường và chạy trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô có 346 hộp pháo (loại pháo hoa nổ) có tổng trọng lượng 584 kg.

Theo thống kê, từ đầu tháng 11.2022 đến nay, các lực lượng tại Bình Phước đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lên đến hơn 2 tấn tang vật pháo nhập lậu.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao toàn bộ tang vật cho Công an TX.Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 584 kg pháo lậu.