Công an Bình Thuận truy tìm 5 nghi can vụ giết người ở TX.La Gi

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) cho biết, thượng tá Nguyễn Xuân Tiến - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ký 5 quyết định truy tìm người liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 11.5 tại khu vực vòng xoay rừng dầu thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình (TX.La Gi)

Các nghi can bị công an truy tìm, gồm: Nguyễn Văn Sản (31 tuổi, ngụ thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, H.Hàm Thuận Nam), Nguyễn Thanh Vương (22 tuổi, ngụ khu phố 8, P.Bình Tân), Nguyễn Tấn Danh (35 tuổi, ngụ khu phố 3, P.Tân An), Võ Trung Hậu (38 tuổi, ngụ khu phố 3, P.Tân Thiện) và Hoàng Văn Thuận (31 tuổi, ngụ thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến; cùng thuộc TX.La Gi).

Theo điều tra ban đầu của công an, cả 5 nghi can trên bị nghi ngờ thực hiện tội phạm; hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Khi tìm thấy các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Thuận (347 Thủ Khoa Huân, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, ĐT: 02523.428.125) hoặc ĐTV Tạ Trương Khắc Dũng, ĐT: 0397376455.





Vụ án mạng xảy ra vào tối 11.5, tại khu vực vòng xoay rừng dầu thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình (TX.La Gi). Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Xuyên (28 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, H.Hàm Thuận Nam) bị đâm nhiều nhát, tử vong.

Theo lời khai của các nhân chứng, vào tối 11.5, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn ở Tân Thuận (H.Hàm Thuận Nam) thì Xuyên nghe 1 cuộc điện thoại. Khi nói chuyện điện thoại, Xuyên có cãi vã về chuyện tiền bạc, rồi lấy xe rời đi.

Do không thấy Xuyên quay lại, có 2 người bạn trong nhóm nhậu gọi điện thì biết Xuyên đang ở TX.La Gi (cách nơi nhậu khoảng 15 km) liền chạy xuống vị trí Xuyên đang có mặt. Khi 2 người này đến nơi, thấy Xuyên đang nói chuyện với nhóm người (khoảng 10 người); sau đó nhóm này ập vào dùng hung khí đâm, chém Xuyên gây vết thương dài ngang ngực. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến khuya cùng ngày đã tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang điều tra vụ án giết người nói trên.