Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỉ đồng giúp đỡ trung úy bị ung thư

Ngày 2.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa dẫn đầu đoàn công tác ra Bệnh viện Ung Bướu của tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ cho trung úy T.B.D (H.Nam Đàn, Nghệ An).

Theo đó, thượng tá Nguyễn Xuân Thao đã trao số tiền hơn 1,8 tỉ đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đóng góp. Ngoài ra Công an H.Cẩm Mỹ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao cho trung úy D. số tiền hơn 250 triệu đồng từ nguồn vận động đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm.





Trung úy T.B.D là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Đầu tháng 2.2022, trung úy D. phát hiện bị ung thư hạch ở cổ, phải truyền hóa chất và xạ trị. Đầu tháng 4.2022, gia đình đã làm đơn xin được đưa trung úy D. về quê để tiện bề chăm sóc và tiếp tục điều trị bệnh.