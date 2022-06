Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn Festival Huế 2022

Ngày 15.6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước, Festival Huế 2022 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20.7.1946 - 20.7.2022.

Củng thời điểm, Công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, với mục tiêu trọng tâm là quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hoá, chính trị. Đặc biệt là chuỗi Lễ hội Mùa hạ và tuần cao điểm Festival Huế 2022, diễn ra từ ngày 25 - 30.6.2022.





Ngay sau lễ ra quân, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT, Công an TP.Huế, Công an TX.Hương Thuỷ, Công an H.Phú Vang… đã đồng loạt huy động lực lượng phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường lực lượng về cơ sở, nắm tình hình đấu tranh, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm...

Theo đó, đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự này sẽ diễn ra từ ngày 15.6 - 14.8.2022.