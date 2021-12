Công an Quảng Bình tấn công tội phạm, phá nhiều vụ án ma túy lớn

Ngày 24.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng các chuyên án ma túy vừa triệt phá.

Đó là vụ gần 5.800 viên ma túy hồng phiến và gần 1 bánh heroin trong chuyên án 104H do các lực lượng thuộc Công an TP.Đồng Hới, Công an P.Nam Lý (TP.Đồng Hới) và Phòng PC04 đấu tranh.

Trước đó, ngày 21.12, trên đường Tôn Thất Tùng (P.Nam Lý), lực lượng chức năng bắt quả tang Dương Minh Đức (38 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) đang cất giấu trong người 1 gói ni lông chứa chất bột màu trắng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, công an thu giữ thêm một số tang vật. Đức khai nhận là heroin mua từ Nguyễn Quang Trung (49 tuổi, ở P.Nam Lý).

Khám xét nơi ở của Trung, lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 5.800 viên ma túy hồng phiến, gần 1 bánh heroin, 459 triệu đồng và một số tang vật, tài liệu liên quan. Trung khai là ma túy hồng phiến và heroin đã được cắt ra bán cho nhiều người nghiện ma túy.





Cùng ngày, Công an H.Bố Trạch chủ trì phối hợp với các lực lượng khác phá chuyên án 1221L tại nhà nghỉ Phú Thịnh (TT.Hoàn Lão), bắt quả tang Trần Mạnh Linh (31 tuổi, ở tiểu khu 3, TT.Hoàn Lão) tàng trữ 235 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy đá để sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, lực lượng công an thu giữ thêm 82 viên ma túy hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, 1 mũi tấn công khác tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Hoàng Xuân Minh (33 tuổi, ở P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới), phát hiện 2.272 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. ​

​Việc lực lượng công an các đơn vị phá thành công các chuyên án ma túy lớn nói trên đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đồng tình, khen ngợi, biểu dương.