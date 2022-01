Công an Thừa Thiên - Huế khánh thành trụ sở xây dựng tặng nước bạn Lào

Ngày 20.1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc cho Công an nước bạn Lào tại bản Sê Sáp, H.Ka Lừm, tỉnh Sê Kông.

Trụ sở Công an bản Sê Sáp được Công an Thừa Thiên - Huế giúp đỡ xây dựng mới theo cấu trúc 1 tầng kiên cố, diện tích xây dựng 67m2, đảm bảo nhu cầu tối thiểu trong công tác, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ công an nước bạn Lào. Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho công an nước bạn đúng tiến độ theo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào thống nhất.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng hỗ trợ trụ sở làm việc cho công an các tỉnh biên giới của nước bạn Lào, đến nay Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng và bàn giao 2 trụ sở làm việc (trụ sở thứ nhất đã bàn giao vào ngày 13.1 - PV) cho công an nước bạn tại bản Ka Lô và bản Sê Sáp, H.Kà Lừm, tỉnh Sê Kông.





Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục hoàn thiện thêm trụ sở làm việc còn lại được xây dựng cho công an nước bạn Lào tại H.Sà Muội, tỉnh Salavan để bàn giao theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

"Việc hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an nước bạn Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới mà còn thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Công an Lào, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở An ninh hai tỉnh Sê Kông và Salavan. Mặc dù các công trình được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do tác động của dịch Covid-19 nhưng các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình đúng tiến độ, thể hiện tình cảm hữu nghị keo sơn, gắn bó nghĩa tình, chia sẻ ngọt bùi giữa Việt Nam - Lào", đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết.