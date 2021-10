Công an TP.HCM nhận đơn tố cáo của NSƯT Đức Hải vụ 'Nhâm Hoàng Khang'

Trong văn bản trả lời, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải. Trong nội dung đơn, nam nghệ sĩ tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.





Trao đổi với Thanh Niên, Đức Hải cho biết ông mừng vì sau nhiều tháng “nếm mật nằm gai” thì đã có kết quả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ nói thêm cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra và làm việc nên chưa thông báo thêm. “Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc".