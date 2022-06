Công an TP.HCM tăng cường 100 cán bộ chính quy về xã

Ngày 15.6, Công an TP.HCM làm lễ xuất quân tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo đại học công an chính quy về công an xã tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ.

100 cán bộ công an chính quy này đang công tác tại các phòng, ban thuộc Công an TP và các quận, huyện được tăng cường về các xã với mục đích để góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Tại buổi lễ xuất quân, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết hơn 6 tháng Công an TP triển khai công an chính quy tại 58 xã thuộc 5 huyện thì tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ chiến sĩ chính quy được điều động công tác tại công an xã đã vượt qua những khó khăn ban đầu, nhanh chóng sát dân, bám địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ. Những cán bộ này góp phần xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện bài bản, hiệu quả hơn. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã được thực hiện kịp thời, chất lượng, có trọng tâm.





Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết việc tăng cường bổ sung cán bộ chiến sĩ chính quy về công an xã là yêu cầu cấp bách xuất phát từ thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Lực lượng công an xã là bộ phận hết sức quan trọng trong công tác công an, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.