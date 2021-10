Công an TP.HCM thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu

Ngày 5.10, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu (PH04), trực thuộc Công an TP.HCM.

Cụ thể, trung tá Lê Minh Hiếu, Phó trưởng Công an Q.Tân Phú được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng PH04. Công an TP điều động tổng cộng 62 cán bộ chiến sĩ nhận công tác tại PH04.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP đánh giá sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng về công nghệ thông tin, truyền thông trong thời gian tới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức cấp thiết và để nâng cao hiệu quả công tác viễn thông, tin học và cơ yếu nhằm chủ động tham mưu, đề xuất triển khai những dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu một cách hiệu quả, kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.





"Công tác của Phòng PH04 hết sức quan trọng trong công tác công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu một cách thông suốt, an toàn, nhanh chóng, bí mật và phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu cũng như mọi hoạt động khác của lực lượng công an" - ông Nam nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM cũng tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.