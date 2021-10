Công an TP.HCM xử lý nguy cơ trộm, cướp gia tăng khi nới lỏng giãn cách như thế nào ?

Trả lời PV Thanh Niên ngày 5.10, thượng tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, khi TP nới lỏng giãn cách dự báo tội phạm lợi dụng hoạt động gia tăng, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản và lừa đảo, lừa đảo trên không gian mạng, như các sàn chứng khoán ngoại hối, và đối tượng giả danh công an để lừa đảo yêu cầu người dân chuyển tiền, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhiều đối tượng làm liều và bất chấp các thủ đoạn để thực hiện hành vi của mình, sẽ gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Theo thượng tá Hiếu, trước thời điểm giãn cách, lực lượng CSHS tăng cường tuần tra phối hợp các lực lượng thực hiện phòng chống dịch và phòng chống tội phạm, và tiếp tục tăng cường tuần tra đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng giãn cách vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.

"Lực lượng CSHS TP với tinh thần chủ động, tập trung trấn áp các loại tội phạm nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân...", thượng tá Hiếu nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, sau quá trình áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội các loại tội phạm nằm im không thể hoạt động. Vì vậy sau khi TP nới lỏng giãn cách thì các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ma túy; cho vay lãi nặng, tín dụng đen...





Phải tăng cường tuần tra, kiểm soát

Thiếu tướng Nam chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là các loại tội phạm dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, thiếu tướng Nam cũng nhấn mạnh các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông, việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ ngày 30.9, Phòng CSGT ĐB - ĐS (PC08) - Công an TP.HCM, tổ công tác hỗn hợp 363 cũng đã chính thức xuất quân để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông sau khi TP có chỉ thị mới, người dân sẽ sống trong trạng thái bình thường mới từ ngày 1.10.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các tổ công tác hỗn hợp 363 đã liên tục hoạt động, phối hợp với các lực lượng khác phát hiện xử lý 15 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 17 đối tượng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ “kép”. Sau ngày 30.9, thời điểm TP nới lỏng giãn cách xã hội, đối tượng vi phạm pháp luật sẽ gia tăng như trộm cắp, cướp tài sản….

“Các tổ công tác hỗn hợp 363 Công an TP.HCM sẽ kiểm tra xử lý số đối tượng nghiện hút, mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy; các đối tượng trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên lợi dụng nới lỏng giãn cách để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng”, thượng tá Dương nhấn mạnh.