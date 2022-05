Minh chứng về trách nhiệm cộng đồng

“Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên đã từng và đang công tác tại SAWACO luôn đồng lòng chung sức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước cho thành phố trong suốt thời gian qua.

Tuy nói là 17 năm thành lập Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhưng về bản chất SAWACO có lịch sử hình thành và phát triển gần 150 năm. Đến nay, SAWACO đã có những bước tiến dài trong phát triển về quy mô cấp nước, về ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ nhiệm vụ cung cấp nước sạch đến nhân dân thành phố, với thành quả nổi bật nhất qua con số ấn tượng: 100% hộ dân được tiếp cận nước sạch.

Tôi xin bày tỏ sự tự hào về ngành nước thành phố với quy mô phục vụ đến nay hơn 10 triệu dân, nhưng trong cả quá trình hoạt động gần 150 năm, dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh, áp lực về sự phát triển rất nhanh của thành phố, các khó khăn thách thức về môi trường, nguồn nước ô nhiễm..., nhưng đến nay vẫn luôn đảm bảo cấp nước an toàn liên tục, không có sự cố mất nước nghiêm trọng nào. SAWACO là minh chứng của một đơn vị - một doanh nghiệp nhận thức được trách nhiệm, sứ mệnh cùng thành phố đảm bảo an sinh xã hội, đem lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong thời đại ngày nay, yêu cầu đổi mới, sáng tạo là sống còn đối với mọi tổ chức, mọi cá nhân. Vì vậy, tôi đề nghị ngành cấp nước thành phố không được phép hài lòng, yên tâm với những kết quả đã đạt được, mà cần thích ứng nhanh trong công tác ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nguồn lực để thực hiện sứ mệnh dẫn đầu về công nghệ và quản trị trong lĩnh vực nước sạch, phát triển bền vững để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM”.

Trích phát biểu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (ảnh) tại lễ công bố nhận diện thương hiệu mới và kỷ niệm 17 năm thành lập SAWACO