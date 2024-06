Cộng đồng thị dân C-Citizen: Tâm huyết và chiến lược khác biệt của C-Holdings

Từ những chuẩn mực dành riêng cho thị dân C-Citizen

Được thành lập từ năm 2018, C-Holdings xác định thông qua việc thiết lập bộ tiêu chí chuẩn mực cho cộng đồng thị dân C-Citizen (thế hệ công dân trẻ, năng động toàn cầu theo tiêu chuẩn C-Holdings); đồng thời, hướng trực diện tới phân khúc nhà ở thực, doanh nghiệp còn tập trung phát triển dòng căn hộ tại trung tâm Bình Dương với lợi thế vị trí đẹp liền kề trục đại lộ lớn, tiệm cận nhiều khu công nghiệp, kết nối tiện ích dễ dàng nên luôn có nhu cầu ở và cho thuê lớn.

Xác định khách hàng chủ lực là người trẻ, mua nhà lần đầu dưới 35 tuổi, doanh nghiệp luôn cân đối đơn giá và tổng giá phù hợp, vừa vặn với sức mua của số đông cư dân đang sinh sống làm việc tại Bình Dương, TP.HCM và vùng phụ cận. Đơn cử như khu căn hộ C-Sky View, The Maison đều có đơn giá chỉ trong khoảng 25-31 triệu đồng mỗi m².

The Felix được giới thiệu ra thị trường với mức giá vừa túi tiền đại đa số người dân

Trong chiến lược phát triển tiện ích "đo ni" nhà cho người trẻ, chuỗi tiện nghi phục vụ cho thị dân C-Citizen luôn cập nhật nhanh nhất nhu cầu và xu hướng mới theo tiêu chí giá bình dân nhưng chất lượng cao cấp. Từ tiện ích vận động thư giãn chuẩn resort như hồ bơi - gym - sauna - spa - khu ngắm cảnh - đọc sách - BBQ - vườn tiểu cảnh - đường chạy bộ - khu vui chơi trẻ em đến chuỗi tiện ích sinh hoạt thiết thực với thị dân bận rộn như: chuỗi shophouse, dịch vụ và thương mại ở khối đế, liên kết với hệ thống siêu thị mini đạt chuẩn… Ngoài tiện ích tiêu chuẩn, ở mỗi dự án doanh nghiệp tạo ra nét đặc trưng riêng. Đơn cử, tại khu căn hộ The Maison phát triển thêm trạm sạc xe điện và spa ô tô.

Tiện ích Power Park - Điểm tụ năng lượng dành riêng cho cư dân The Felix

Điểm đặc biệt nhất của cộng đồng thị dân C-Citizen là sức trẻ gắn kết, văn minh, chú trọng đến trải nghiệm của con trẻ. Có thể nói, đây là một trong số ít chủ đầu tư sẵn sàng đầu tư chuỗi hoạt động cộng đồng hoàn toàn miễn phí cho cư dân, đó là tạo ra hoạt động lớp học để các bạn nhỏ rời ra thiết bị điện tử, tham gia những trò chơi thực tế hơn như xuống hồ bơi với huấn luyện viên, tham gia lớp nhạc guitar, vẽ, bơi, năng khiếu tiếng Anh…

Có thể thấy, ngay cả khi dự án đã bàn giao, C-Holdings vẫn luôn đồng hành cùng cư dân để tạo nên những chất riêng - chuẩn riêng mà chỉ có C-Citizen mới có. Để tạo lập nên cộng đồng hạnh phúc - tiện nghi, ở những buổi đầu khởi nghiệp, gia đình CEO Quốc Cường đã chuyển tới căn hộ sinh sống để hiểu hơn trải nghiệm của cư dân trong mô hình căn hộ. Từ đó chắt lọc ra tinh hoa áp dụng cho chuỗi dự án.

… đến phiên bản nâng cấp The Felix - Ngôi nhà của người Sài Gòn

Bằng chiến lược kiên định với chuỗi giá trị vừa chuẩn mực vừa khác biệt; tới nay, dòng sản phẩm C đã gặt hái thành công lớn trên thị trường. C-SkyView có tỷ lệ lấp đầy ấn tượng hơn 90%, giá thuê dao động 7-10 triệu đồng/căn 1 PN; 2PN giá thuê dao động 8-15 triệu đồng, đẩy tỷ lệ lợi nhuận cho thuê cao bậc nhất thị trường Bình Dương. Trong khi đó, The Maison đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2023 đến đầu 2024 nhanh chóng được coi là dự án tỷ lệ thanh khoản tốt bậc nhất thị trường với 80-90% giỏ hàng hấp thụ sau mỗi đợt mở bán.

Theo thống kê, khung giá trung bình các dự án mới khu vực dao động 40-48 triệu đồng mỗi m² chưa VAT, đại đa số nguồn cung trên 2 tỉ đồng mỗi căn. Nối dài thành công, vừa qua, C-Holdings tiếp tục giới thiệu ra thị trường khu căn hộ The Felix quy mô 1.206 căn hộ, với mức giá dự kiến hơn 30 triệu đồng/m².

Ở sự trở lại lần này, The Felix mang tinh thần nhà của người Sài Gòn với vị trí đi Thuận - sống An. Theo đó, tọa lạc ngay trung tâm của 3 thành phố lớn: TP.HCM - TP.Thuận An - TP.Dĩ An; từ đây, cư dân chỉ cần 10 phút tới TP.Thủ Đức và Q.12, khoảng 20-25 phút đến Gò Vấp và Bình Thạnh, 30 phút đến Q.1.

Ngoài thừa hưởng tất cả chuẩn mực của dòng C, The Felix tiếp tục là hành trình nâng cấp của C-Holdings trong câu chuyện kiến tạo tiện ích. 68 tiện ích trải dài khắp dự án tạo nên tổ hợp nghỉ dưỡng tại gia giữa lòng thành phố. Nổi bật phải kể tới cụm hồ bơi dành cho người lớn - người già - trẻ nhỏ - khu vui chơi dưới nước.

Panorama Pool - Điểm tụ an nhiên mở ra tầm view 360 độ toàn thành phố

Điểm nhấn của The Felix là Panorama Pool với tầm nhìn toàn cảnh ôm trọn thành phố và hồ sinh thái. Sảnh đón cao gần 9m theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Khu tiện ích "động" dành cho người trẻ bật tung năng lượng với hội trường tổ chức sự kiện, BBQ, sân chơi đa năng, khu leo núi, bóng bàn, billiard… Chỉ thêm vài bước chân đã bước tới khu tiện ích "tĩnh" dành cho thị dân yêu thích hoạt động nhẹ nhàng thư thái với thiền, yoga…

Không chỉ là hành trình của sự kiên định theo đuổi tiêu chuẩn riêng kể từ thành công ở C-SkyView và The Maison; lần hợp tác này, C-Holdings tiếp tục bắt tay cùng DKRS - đơn vị kinh doanh - tiếp thị dự án The Felix để lan tỏa những tổ ấm hạnh phúc đến cộng đồng cư dân tinh hoa. Từng chi tiết nhỏ trong đời sống hằng ngày được C-Holdings tỉ mỉ góp nhặt để rồi thiết kế nên những công trình giàu cảm xúc và đúng giá trị với người ở thực. "Trong vận trình này, chúng tôi luôn nỗ lực để dự án sau luôn là phiên bản hoàn chỉnh và tốt hơn mỗi ngày. Và The Felix chính là minh chứng cho điều này", đại diện C-Holdings chia sẻ.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại www.thefelixthuanan.vn hoặc hotline 19002663.