Công dụng vượt trội khi Fucoida được kết hợp đúng cách

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/12/2025 10:00 GMT+7

Tại sao kết hợp nhiều loại fucoidan lại quan trọng? Fucoidan, một loại polysaccharide chỉ có trong rong biển nâu, được coi là món quà từ đại dương với nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cả hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, số lượng và tỷ lệ polysaccharides trong Fucoidan có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tảo nâu mà chúng được chiết xuất, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

Công dụng vượt trội khi Fucoida được kết hợp đúng cách - Ảnh 1.

Ví dụ, Fucoidan chiết xuất từ Wakame, một loại rong biển màu nâu phát triển trên toàn thế giới, giúp ngăn ngừa sự di căn của tế bào xấu đến các cơ quan khác và có hiệu quả trong việc gây ra apoptosis (quá trình tự chết) trong tế bào dị thường. Fucoidan từ rong biển Mozuku mọc ở Nhật Bản được biết đến với khả năng gây ra apoptosis (quá trình tự chết) trong tế bào dị thường và giảm kích thước khối u.

Ngoài ra, Fucus fucoidan từ rong biển Bladderwrack, phát triển mạnh ở vùng biển lạnh phía bắc và rất giàu polyphenol, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa và ung thư đặc hiệu ở phụ nữ.

Do đó, thật hợp lý khi suy ra rằng các sản phẩm chứa hỗn hợp các loại Fucoidan khác nhau có thể hiệu quả hơn những sản phẩm chỉ có một loại.

Công dụng vượt trội khi Fucoida được kết hợp đúng cách - Ảnh 2.

Có hơn 1.400 bài nghiên cứu đã được đăng trên Pubmed - Thư viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ

NGUỒN: SHUTTERSTOCK

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có hiểu biết sâu về sức khỏe, xu hướng lựa chọn những sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng đang chiếm ưu thế. Đặc biệt, với nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe, chất lượng sống; những người đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho từng sản phẩm mình sử dụng thì Fucoidan không chỉ là một sản phẩm hỗ trợ miễn dịch, mà là giải pháp khoa học trong hành trình chăm sóc toàn diện cho cơ thể.

Hiểu rõ điều đó, năm 2015, Công ty TNHH Thương mại Fucoidan Nhật Bản được thành lập với sứ mệnh mang đến sản phẩm Fucoidan chính hãng, nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản, cái nôi của các sản phẩm Fucoidan trên thế giới. Sản phẩm do công ty phân phối đều có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Tròn 10 năm phát triển, chúng tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất vì quý khách đã chọn Fucoidan Nhật Bản để đồng hành trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Người dùng có thể liên hệ để được tư vấn và nhận cẩm nang miễn phí về Fucoidan.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Giấy phép quảng cáo số 594/2021/XNQC-ATTP do Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp ngày 10.3.2021.


 

