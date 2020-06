26 trò chơi PlayStation 5 mới ra mắt

Theo TechRadar, có 26 tựa game mới ra mắt tại sự kiện của Sony vào ngày 11.6. Nhiều trò chơi mới mẻ từ các studio của Sony đã gây bất ngờ tại sự kiện được tiết lộ. Bên cạnh đó còn có các tựa game khác được phát triển trong nhiều tháng qua sẵn sàng chờ ngày phát hành một khi PlayStation 5 lên kệ.

Từ những series được yêu thích như Ratchet & Clank , Resident Evil và Gran Turismo cho đến những game hoàn toàn mới như GhostWire: Tokyo, Deathloop và Pragmata... thực sự khiến người chơi chú ý.

Cận cảnh PlayStation 5 thế hệ mới làm ‘nức lòng’ fan

Một số game đáng chú ý có thể kể đến như Gran Turismo 7 mô tả những cảnh sinh động trong cuộc đua công thức 1 ngay từ trong buồng lái; Godfall là một game nhập vai mà người chơi sẽ tham gia chinh chiến chống lại những quái vật trên đường; Horizon: Forbidden West là tựa game phiêu lưu với đồ họa đẹp mắt, nơi các chiến binh phải đảm nhận tiêu diệt những thú vật khổng lồ; Resident Evil 8: Village cung cấp những hình ảnh quái vật rùng rợn như người sói; Grand Theft Auto 5 enhanced về cơ bản là bản cải thiện của GTA 5 và cũng có nghĩa ngày phát hành GTA 6 vẫn còn cần thời gian; Project Athia là game được giới thiệu thiết kế dành riêng cho PS5 nói về phiêu lưu hành động gợi nhớ đến Final Fantasy…

Ngoài ra còn có các game khác được giới thiệu lần này gồm Spider-Man: Miles Morales; Oddworld: Soulstorm; Demon's Souls; Solar Ash; Ratchet & Clank: Rift Apart; Sackboy: A Big Adventure; NBA 2K21; Destruction AllStars; Deathloop; Stray; Goodbye Volcano High; Returnal; Bugsnax; Hitman 3; Ghostwire: Tokyo; Jett: The Far Shore; Kena: Bridge of the Spirits; Little Devil Inside và Astro's Playroom.