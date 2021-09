5 triệu iPhone 13 series được đặt mua tại Trung Quốc trong ngày đầu tiên

ngay trong ngày 17.9 - thời điểm Apple bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Con số đó chỉ áp dụng cho các trang web của bên thứ ba, có nghĩa là các đơn đặt hàng thông qua trang web của chính Apple không được bao gồm trong số đó. Theo PhoneArena, người tiêu dùng Trung Quốc đã đặt hàng hơn 5 triệu chiếc iPhone 13 seriesngay trong ngày 17.9 - thời điểm Apple bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Con số đó chỉ áp dụng cho các trang web của bên thứ ba, có nghĩa là các đơn đặt hàng thông qua trang web của chính Apple không được bao gồm trong số đó.

Nhu cầu quá cao khiến trang web chính thức của Apple bị sập, điều sau đó trở thành chủ đề quan tâm trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Mặc dù Apple chưa đưa ra bình luận về nhu cầu ra mắt iPhone 13 nhưng tại Trung Quốc, lượng hàng trong ngày ra mắt của công ty đã bán hết ngay trong ngày đầu tiên đặt trước. Bất kỳ ai muốn đặt hàng trước các thiết bị mới vào ngày 18.9 đều phải đợi đến tháng 10.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Mỹ và Anh - nơi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max bán hết chỉ trong vài giờ. iPhone 13 và 13 mini phải đối mặt với ít sự chậm trễ hơn, có thể do nhu cầu yếu hơn và lượng hàng dự trữ nhiều.

Ngắm iPhone 13 với hàng loạt cải tiến và kết nối 5G

Việc người tiêu dùng quan tâm đến iPhone 13 series trong ngày đầu đặt hàng không phải là điều quá bất ngờ. Nhà phân tích Ming-chi Kuo kỳ vọng lượng xuất xưởng iPhone sẽ tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm sau nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của iPhone 13. Ông Kuo cũng lưu ý gần đây khách hàng tâm đến các mẫu máy mang thương hiệu Pro hơn bao giờ hết. Nhà phân tích kỳ vọng các mẫu hàng đầu của Apple sẽ chiếm từ 45 - 50% tổng lượng hàng xuất xưởng, so với mức 35 - 40% của năm ngoái. Đối với thị trường Trung Quốc, Counterpoint Research tin rằng doanh số có thể cao hơn gần 60% trong quý 4 so với quý 3 do không có sự cạnh tranh từ Huawei và các thương hiệu Trung Quốc khác.