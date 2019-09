7 mẹo nhỏ tối ưu năng suất làm việc với Galaxy Note 10

Nếu đã quen với dòng Note của Samsung, hẳn bạn sẽ quen với các tính năng như bút S Pen hay Samsung DeX. Note 10 là mẫu phablet mới nhất của Samsung và được thiết kế dành cho công việc, trong đó có nhiều tính năng yêu thích của dòng Note đã được làm mới hoặc nâng cấp, chẳng hạn như việc tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office và dịch vụ đám mây của nó, hay các cải tiến đáng giá dành cho bút S Pen mới.

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn tận dụng tối đa năng suất của Galaxy Note 10:

1. Thiết lập phím tắt Air Command

Đối với một số người dùng, họ mua dòng Note là vì bút S Pen. Menu Air Command cho phép bạn truy cập nhanh vào công cụ tùy chỉnh để tận dụng tối đa S Pen, từ tính năng Smart Select (chọn thông minh) cho đến Live Translate (dịch trực tiếp).

Để mở menu Air Command, hãy rút S Pen ra và nhấn vào biểu tượng cây bút ở bên cạnh màn hình Note 10, từ đó bạn có thể tùy chỉnh các công cụ có sẵn. Để xóa ứng dụng khỏi menu Air Command, hãy nhấn vào dấu trừ ở biểu tượng của nó. Để thêm nhiều công cụ hơn, hãy cuộn xuống dưới cùng và nhấn Add Shortcuts (thêm phím tắt). Giờ đây, chỉ cần kéo ứng dụng bạn muốn từ phía trái màn hình vào menu Air Command là xong, sau đó nhấn vào màn hình chính để thoát khỏi menu.

2. Samsung Notes

Để tận dụng S Pen, Samsung đã thiết kế chương trình ghi chú tiện lợi có tên là Samsung Notes, cho phép bạn ghi lại các bản phác thảo hoặc ý tưởng của mình một cách nhanh chóng. Để ghi chú, hãy mở menu Air Command và chọn Create Note (tạo ghi chú). Ứng dụng Notes sẽ tự động mở ra để bạn nhanh chóng ghi chép ngay lập tức, khi hoàn tất hãy lưu ghi chú của bạn lại.

Ngoài ra, bạn có thể chọn Samsung Notes khởi chạy bất cứ khi nào bạn rút S Pen ra hoặc nhấn nút S Pen, để kích hoạt hãy đi vào phần cài đặt Settings > Advanced Features > S Pen.

Bạn có thể tạo ghi chú (Creat note) mọi nơi mọi lúc với S Pen mới của Note 10 Ảnh: Wccftech

Bạn muốn chuyển chữ viết tay thành văn bản? Note 10 có thể giúp bạn biến điều này thành hiện thực do đã hỗ trợ nhận diện chữ viết tay bằng tiếng Việt. Trong Samsung Notes, chạm vào biểu tượng chữ viết tay thành văn bản (handwriting to text) ở dưới cùng bên phải, chọn đoạn văn bản viết tay bạn muốn chuyển đổi và ngay lập tức nó sẽ chuyển thành văn bản. Sau đó, bạn có thể sao chép và dán đoạn văn bản này vào bất cứ ứng dụng biên tập nào mà bạn muốn.

Ngoài ra, tính năng này còn cho phép chuyển đổi các ghi chú viết tay thành tài liệu Word một cách nhanh chóng. Sau khi ghi chép lại ý tưởng của mình bằng S Pen trên Samsung Notes, bạn nhấn vào tùy chọn Share ở trên cùng (phía bên phải), qua đó bạn có thể xuất ghi chú của bạn thành một tệp Word để chia sẻ với đồng nghiệp hoặc lưu chúng vào thiết bị.

3. Trải nghiệm môi trường làm việc bằng máy tính ngay cả khi đang di chuyển

Làm việc liền mạch xuyên qua các thiết bị là một yêu cầu cấp thiết hiện nay do vấn đề năng suất trong công việc, dù bạn đang di chuyển với thiết bị di động hay ngồi tại văn phòng. Samsung DeX cho phép bạn thực hiện điều này với Note 10 mà không cần nhiều thao tác phức tạp.

Bạn chỉ cần cắm Note 10 vào một chiếc màn hình có cổng HDMI và ghép nó với chuột cùng bàn phím là có thể thao tác như máy tính. DeX cho phép bạn truy cập tất cả ứng dụng di động của bạn trong môi trường máy tính để bàn hoàn chỉnh, với khả năng làm việc theo cửa sổ, phím tắt và thao tác kéo thả bằng chuột tiện lợi. Ngay cả các ứng dụng không được tối ưu hóa hoàn toàn cho DeX cũng có thể được thay đổi kích thước và tối đa lại nếu bạn bật tính năng DeX Labs.

Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể sử dụng các ứng dụng Note 10 mà không bị gián đoạn, đồng thời tận dụng sự linh hoạt của trải nghiệm máy tính để bàn mà ít chiếc smartphone có được. Thậm chí, bạn còn có thể truy cập DeX trên máy tính Windows và Mac chỉ với cáp sạc USB đơn giản, cho phép bạn kết hợp PC với thiết bị di động của mình.

4. Bảo mật thiết bị một chạm

Một trong những điều đầu tiên bạn nên làm khi mở hộp Note 10 là thiết lập các tính năng bảo mật - đặc biệt là vân tay siêu âm trong màn hình.

Samsung Pass là công cụ quản lý mật khẩu bằng sinh trắc học hiệu quả trên Note 10 Ảnh: Samsung

Sau khi đăng ký vân tay của mình, hãy kích hoạt tính năng Samsung Pass để quản lý đăng nhập tự động vào các ứng dụng và trang web bằng dấu vân tay đã đăng ký của bạn, thay vì phải nhập mật khẩu thủ công. Để sử dụng Samsung Pass, hãy vào Settings > Biometrics and Security. Sau khi thiết lập, Samsung Pass sẽ nhắc bạn thay thế thông tin đăng nhập và mật khẩu bằng nhận diện sinh trắc học của bạn mỗi khi cần đăng nhập trang web hoặc ứng dụng.

5. Đa nhiệm hiệu quả hơn bằng App Pair và Glance

Bạn đã bao giờ ước mình có thể mở hai ứng dụng cùng lúc chưa? Với màn hình lớn và cấu hình khủng, Note 10 có thể hỗ trợ bạn hiện thực hóa điều này bằng App Pair - tính năng cho phép mở cùng lúc cả hai ứng dụng ở chế độ đa màn hình. Bạn có thể tìm thấy tính năng này bằng cách truy cập vào Edge Panel và nhấn Edit. Nó rất hữu ích trong một số tình huống cụ thể, ví dụ bạn đang có một cuộc gọi video trong lúc cần mở ứng dụng lịch để theo dõi lịch làm việc. Còn nếu cần ra ngoài chạy bộ nhưng vẫn muốn nghe nhạc, chỉ cần ghép Google Play Music và Samsung Health.

Còn nếu cần tham khảo nhanh một ứng dụng trong lúc đang làm việc với một ứng dụng khác, ví dụ bạn muốn tham khảo lịch trong lúc đang soạn thảo email. Hãy mở ứng dụng bạn muốn xem lướt qua (ví dụ lịch), sau đó mở menu Air Command và nhấn Glance. Ứng dụng của bạn (ví dụ Lịch) của bạn sẽ xuất hiện trong một cửa sổ xem trước thu nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình Note 10. Sau đó, bạn có thể mở Outlook để soạn thảo mail trong khi vẫn có thể xem lướt qua phần Lịch bằng cách di chuột S Pen qua cửa sổ xem trước.

6. Dùng Microsoft Office nguyên bản

Hầu hết doanh nhân đều dùng ít nhất một chương trình nằm trong gói Microsoft Office để làm việc. Do vậy, việc tích hợp gói phần mềm Office mới vào Note 10 là tính năng then chốt cho những người có nhu cầu làm việc nhiều trên nền tảng di động, hoặc những ai cần hoàn thành các bài slide của họ trên PowerPoint. Office Mobile đã được cài sẵn, Outlook cũng là ứng dụng email mặc định trên Note 10, cung cấp khả năng làm việc liên tục cho bạn khi chuyển từ máy tính sang nền tảng di động Android.

Bên cạnh đó, lưu trữ đám mây OneDrive cũng được tích hợp để giúp bạn truy cập các tệp tin đồng bộ từ máy tính lên đám mây. Kết hợp với tính năng DeX, Note 10 giúp bạn trải nghiệm các ứng dụng văn phòng Microsoft Office liền lạc hơn và chuyên nghiệp hơn, cải thiện năng suất di động hơn bất cứ thiết bị tương đương nào khác.

7. Đồng bộ hóa Note 10 với máy tính qua tính năng Link to Windows

Tính năng Link to Windows giúp đồng bộ Note 10 với máy tính chỉ bằng một cú chạm Ảnh: Microsoft

Note 10 cũng đánh dấu sự tích hợp mạnh mẽ của thiết bị này với hệ sinh thái của Microsoft, đó chính là tính năng Link to Windows - cho phép bạn đồng bộ Note 10 với máy tính Windows một cách nhanh chóng, từ đó cho phép bạn xem ảnh và tin nhắn từ điện thoại ngay trên máy tính.

Để thiết lập Link to Windows, bạn cần tải ứng dụng Your Phone xuống máy tính Windows của bạn, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đang dùng cho máy tính đó. Sau khi liên kết thành công với Note 10, tên máy tính của bạn sẽ hiển thị phía dưới menu Link to Windows trên Note 10.