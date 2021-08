ACB WIN 2021 trở lại đột phá với xu hướng Gamification

Diện mạo mới, tầm vóc mới

Một trong những điểm khác biệt làm nên thương hiệu ACB WIN là cuộc thi luôn tự làm mới mình sau mỗi năm, tạo cho người chơi những cảm hứng sáng tạo mới với những chủ đề rất bắt trend, thời thượng. Đến với 2021, WIN mang đến chủ đề JOYFUL BANKING gắn với Gamification - một thuật ngữ đã và đang là một “buzz word” cho nhiều lĩnh vực như tiếp thị, thiết kế sản phẩm, phát triển phần mềm hay thậm chí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Để hiểu một cách đơn giản thì Gamification là việc ứng dụng các thành phần của trò chơi (kỹ thuật, cách thức, luật chơi…) vào một hoạt động nhằm tạo động lực và hứng thú cho người dùng, từ đó giúp chủ thể doanh nghiệp gắn kết với họ bền chặt hơn. Một số hình thức phổ biến của Gamification có thể kể đến là hệ thống huy chương, bảng xếp hạng, thanh trạng thái thăng tiến…

WIN 2021 mong muốn tìm ra những ý tưởng về Gamification mới lạ, khả thi để gia tăng mức độ tương tác với khách hàng trên cả hai nền tảng mobile app dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ đó xây dựng một mối quan hệ hai chiều bền chặt, lâu dài và hữu ích cho cả hai bên.

Điểm sáng của WIN năm nay còn nằm ở tính tầm vóc khi cuộc thi với sự đồng hành của Zone Startups Vietnam đã vượt ra khỏi phạm vi của một cuộc thi nội bộ. Các cá nhân, đội nhóm tham gia cuộc thi không chỉ được sát cánh cùng các lãnh đạo cấp cao Nhà ACB mà còn có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước những khách mời là những doanh nhân công nghệ tên tuổi và các quỹ đầu tư nổi tiếng trong khu vực ASEAN.

Thể thức thi đấu sáng tạo với hai bảng đấu

Sở hữu diện mạo và tầm vóc mới, WIN 2021 cũng mang đến thể lệ thi đấu mới với 2 bảng đấu dành cho 2 nhóm đối tượng dự thi: Bảng tổ chức và Bảng tự do. Bảng tự do thì cũng như mọi năm, dành cho những cá nhân là các lập trình viên, những chuyên viên IT hoặc nhân viên ACB có thể tham gia dự thi theo nhóm từ 2-5 người.

Nét mới thú vị nằm ở Bảng tổ chức dành riêng cho đối tượng dự thi là những doanh nghiệp IT, những start-up về fintech, những công ty lập trình game… Điều kiện để tham gia bảng đấu này là các tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh và có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

Hai bảng đấu mang đến những tiêu chí đánh giá khác nhau, những yêu cầu về bài dự thi cũng khác biệt và tất nhiên là có cả những phần thưởng dành riêng cho từng đối tượng. Điều này chắc chắn sẽ giúp WIN 2021 mở rộng đối tượng dự thi, thu hút thêm nhiều tổ chức tham gia để tạo những màn so tài hấp dẫn.

Giải thưởng giá trị và nhiều sự kiện thú vị

Nhiều thí sinh tham gia và có giải năm ngoái chắc cũng sẽ rất muốn được tiếp tục gửi bài dự thi tiếp năm nay khi nhìn vào cơ cấu giải thưởng. Quán quân ở Bảng tự do sẽ nhận được phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và ở Bảng tổ chức còn “khủng hơn” với phần thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng.

Đội quán quân Bảng tổ chức còn có cơ hội “win” hợp đồng với ACB để trở thành đối tác phát triển đưa sản phẩm dự thi vào thực tế. Bên cạnh đó còn có phần thưởng giải pháp cũng trị giá 50 triệu đồng dành cho ý tưởng được bình chọn nhiều nhất.

Cũng như mọi năm, đến với ACB WIN là người chơi sẽ mở ra cơ hội được “network” xây dựng mối quan hệ với những doanh nhân nổi tiếng qua những sự kiện bên lề như các buổi business workshop (04.09), Technical Workshop (11.09) hay Networking (02.10). Những đội vượt qua vòng 1 sẽ được tham dự thêm sự kiện Mentoring (16.10) nơi mà hội đồng chuyên môn sẽ góp ý cho từng ý tưởng giúp các đội chơi hoàn thiện bài thi một cách tốt nhất.

Ngoài ra, tất cả thí sinh dự thi WIN 2021 cũng sẽ được mời tham dự sự kiện fintech trong khuôn khổ chương trình “F.I.R.E Tech” của Zone Startups Việt Nam - một trong các đối tác tổ chức cuộc thi ACB WIN năm nay. Đại diện Zone Startups Việt Nam nhấn mạnh đây là chuỗi sự kiện hứa hẹn có sự tham gia của nhiều chuyên gia công nghệ đến từ các lĩnh vực Fintech, Insurtech, Real Estate (proptech) và Ecommerce, khách mời là lãnh đạo của các công ty lớn tại Việt Nam, và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, thí sinh ACB WIN sẽ được gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ hợp tác cần thiết cho sự phát triển sau này.