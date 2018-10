Air New Zealand bắt tay nhà đồng sáng lập Google làm taxi điện bay

Theo Bloomberg, hãng hàng không New Zealand sẽ hợp tác với Zephyr Airworks, startup xe bay do nhà đồng sáng lập Google Larry Page hậu thuẫn, “để đem thực tế du lịch bằng đường hàng không với phương tiện chạy bằng điện và tự hành đến tất cả người dân New Zealand”.

Ảnh: Cora Mẫu Cora được thử nghiệm tại New Zealand

“Cả hai doanh nghiệp đều nhìn thấy tiềm năng trong không phận của chúng tôi, để giúp mọi người không còn bị bó buộc bởi hạn chế về giao thông và các tác động lên xã hội, kinh tế và môi trường có liên quan. Khả năng bay từ A đến B nhanh chóng và an toàn, cũng như việc giảm tác động của khí thải gây ô nhiễm, thực sự rất thực tế”, CEO Air New Zealand Christopher Luxon cho hay.

Ảnh: Cora Xe bay Cora

Công ty không công bố bất kỳ chi tiết cụ thể nào về kế hoạch, hay nhắc đến khung thời gian khi nào thì taxi bay có thể cất cánh ở New Zealand.

Ảnh: Bloomberg Ông Larry Page

Hồi tháng 5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern công bố thỏa thuận với hãng Kitty Hawk, do Zephyr điều hành, để thử nghiệm tàu bay tự động có tên Cora. Động thái này là một phần của quy trình chứng nhận chính thức. Cora là phương tiện bay bằng điện, với phần mềm tự lái và khả năng cất cánh theo chiều dọc.

Kitty Hawk được ông Page tài trợ. Tỉ phú đồng sáng lập Google đã và đang theo đuổi mối quan tâm cá nhân dành cho xe bay.