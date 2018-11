Air New Zealand có thể sắp dùng máy bay điện

Bloomberg trích tuyên bố Air New Zealand đưa ra hôm 9.11 cho hay, hai doanh nghiệp sẽ tìm hiểu việc phát triển công nghệ đẩy mới và các hệ thống cần thiết để hỗ trợ công nghệ này. Nguồn cung năng lượng tái tạo của New Zealand và mạng lưới khu vực toàn diện của hãng bay Air New Zealand sẽ giúp quốc gia châu Đại Dương này trở thành nơi thử nghiệm lý tưởng cho công nghệ bay bằng điện.

Ảnh: Australian Aviation Air New Zealand là một trong các hãng hàng không có đội bay ATR lớn nhất thế giới

“Máy bay hybrid dự kiến sẽ vào thị trường trong thập niên tới. Tùy thuộc vào thời điểm công nghệ hybrid và điện sẵn sàng cho các máy bay cánh quạt lớn, chúng tôi tin rằng lựa chọn dùng máy bay kiểu mới là có tiềm năng khả thi cho mạng lưới bay khu vực của chúng tôi”, CEO Air New Zealand Christopher Luxon cho biết.

Air New Zealand hiện khai thác 27 máy bay phản lực ATR cho các tuyến bay khu vực. Ông Luxon nói rằng máy bay điện có thể là một cách để giúp hãng bay giảm phát thải nhiên liệu. Dịch vụ bay giữa các thành phố liên tỉnh New Zealand chiếm 40% lượng phát thải trong nước.

Tháng trước, Air New Zealand thông báo sẽ hợp tác với Zephyr Airworks, startup xe bay được nhà đồng sáng lập Google Larry Page hậu thuẫn, để đem taxi bay tự động, chạy bằng điện đến đất nước.

CEO ATR Stefan Bortoli cho hay dự án với Air New Zealand có thể tạo ra “tiêu chuẩn độc nhất” cho ngành hàng không. Máy bay hybrid và máy bay điện chắc chắn là tương lai xa của ngành hàng không.