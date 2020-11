An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số

Buổi tập huấn nhằm trang bị một số kỹ năng cơ bản giúp nhà báo bảo đảm an toàn thông tin, nguồn tin, tác phẩm báo chí, dữ liệu cá nhân khi tác nghiệp trong môi trường số; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, với chuyên đề Một số nguy cơ đối với báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội hiện nay. Việc phát triển đồng bộ chuyển đổi số cần sự chung tay lan tỏa thông tin của cơ quan báo chí...

Tuy nhiên để tự bảo vệ mình trong môi trường số, các nhà báo cũng cần được trang bị các kỹ năng phòng tránh. Ở chuyên đề Giải pháp tăng cường an toàn tác nghiệp cho nhà báo trong môi trường số, ông Vũ Việt Hùng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm định, Trung tâm VNCERT/CC (Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) chỉ ra các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với người dùng, các hình thức tấn công đánh cắp dữ liệu và thông tin cá nhân.

Từ đó, ông Việt Hùng chỉ ra những giải pháp cần có để các nhà báo có thể bảo vệ được thông tin cá nhân cũng như đem thông tin chính xác đến với bạn đọc.

Tại hội thảo, các chuyên gia bảo mật cũng chia sẻ không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên internet, nhất là những loại thông tin như mật khẩu tài khoản mạng xã hội , hình ảnh, địa chỉ riêng. Ngoài ra, cũng không nên tùy tiện kết nối vào các mạng Wi-Fi công cộng, nhất là khi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội hoặc ngân hàng trực tuyến , thanh toán online để tránh rò rỉ thông tin.

Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng bảo mật người dùng nên kích hoạt xác minh 2 bước (2-Step Verification hay 2FA), hoặc sử dụng thêm VPN (Virtual Private Network) nếu muốn truy cập vào các web đăng nhập.