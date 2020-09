Android 11 (Go edition) trình làng với những cải tiến về hiệu suất

Theo Neowin, Android 11 (Go edition) được thiết kế tập trung vào cải tiến tốc độ và hiệu suất cho các thiết bị giá rẻ.

Trên thực tế, Google đang tăng phạm vi của Android Go để bao gồm các thiết bị có RAM lên đến 2 GB. Với bản cập nhật mới, công ty nói rằng các ứng dụng khởi chạy nhanh hơn 20% so với trên Android 10 (Go edition), giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng khi điện thoại của họ thiếu bộ nhớ.

Dĩ nhiên hệ điều hành này cũng đi kèm với các tính năng Android 11 khác đang được phát triển, bao gồm chế độ xem cuộc trò chuyện mới trong ngăn thông báo và có những cải tiến mới về khả năng kiểm soát quyền riêng tư trong ứng dụng. Ngoài ra còn có một Safe Folder mới trong ứng dụng Files sẽ mã hóa tất cả nội dung của người dùng bằng mã PIN bốn chữ số.

Google cho biết Android 11 (Go edition) sẽ có sẵn vào tháng tới cho tất cả thiết bị có RAM lên đến 2 GB. Công ty cho biết nó giúp mở rộng dung lượng trống lên đến 900 MB và giải phóng RAM lên đến 270 MB khi mở ba hoặc bốn ứng dụng.