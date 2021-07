Android 12 cho mở trò chơi trong khi đang tải xuống

Theo BGR, tại hội nghị thượng đỉnh dành cho nhà phát triển game của Google , công ty đã đưa ra một thông báo thú vị đến người dùng. Đó là Android 12 sẽ có một tính năng mới cho phép người dùng chơi trò chơi trong khi họ đang tải xuống, tính năng có thể được gọi là Play as you download. Bạn sẽ biết tính năng này khả dụng cho trò chơi bạn đang tải xuống thông qua biểu tượng có hình tia chớp xuất hiện trên nút Install.

Giám đốc quản lý sản phẩm của Google Play Greg Hartrell nói lý do số một dẫn đến việc hủy cài đặt là khoảng thời gian cần thiết để người dùng cài đặt và thực sự bắt đầu chơi một trò chơi. Do đó, có thể có một sự thỏa hiệp về chất lượng của ứng dụng để giảm dung lượng tải xuống. Play as you download cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tải nội dung trong nền một cách thông minh. Điều này giúp loại bỏ sự chậm trễ cho người dùng cuối mà không ảnh hưởng đến ứng dụng.

Hơn hết, điều này sẽ hầu như không yêu cầu bất kỳ công việc bổ sung nào từ các nhà phát triển trò chơi. Nếu nhà phát triển sử dụng định dạng Android App Bundle, họ sẽ chỉ cần tải trò chơi của mình lên Google Play. Android 12 sẽ làm phần còn lại. Các nhà phát triển được mời tham gia danh sách chờ trên trang web của Google.

Ngoài ra, Android 12 sẽ có tính năng mới mang tên Game Dashboard và khả dụng trên một số thiết bị nhất định vào cuối năm nay. Game Dashboard cho phép người chơi truy cập nhanh để chụp màn hình, ghi âm vàc chế độ không làm phiền. Tất cả những thứ này sẽ có thể dễ dàng truy cập từ bảng điều khiển trong quá trình chơi trò chơi.