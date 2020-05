Animal Crossing giúp tăng doanh số Nintendo bất chấp Covid-19

Theo TheVerge, tựa game Animal Crossing: New Horizons được đánh giá là lý do chính giúp doanh số Switch đạt được như hiện tại. Báo cáo cũng cho thấy Nintendo đã bán ra được 11,77 triệu bản tính đến cuối ngày 31.3. Công ty cho biết thêm New Horizons thực sự đã bán được 13,41 triệu bản trong 6 tuần đầu tiên và giúp nó vượt qua Pokémon Let's Go! ở vị trí số 6.