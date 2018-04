Apple áp dụng thực tế ảo để giảm say xe trên xe tự hành

Theo Engadget, được phát hiện bởi Patently Apple, bằng sáng chế có thể được áp dụng cho xe cộ, bao gồm cả phương tiện tự lái, và Apple coi đó như là cách để giảm thiểu tình trạng say tàu xe. Nhưng công ty cũng mô tả rất nhiều ứng dụng thú vị khác trong bằng sáng chế của mình, trong số đó có thể được sử dụng để biến một chuyến đi tiêu chuẩn trong chiếc xe tự hành thành một cuộc họp kinh doanh, buổi hòa nhạc hoặc cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Ứng dụng bằng sáng chế nói rằng hệ thống này có thể bao gồm một tai nghe VR hoặc máy chiếu giúp hiển thị hình ảnh bên trong xe trên các bức tường.

Liên quan đến bệnh say tàu xe, hệ thống có thể bao gồm một loạt cảm biến có thể theo dõi hành khách và xác định khi nào họ có thể bắt đầu cảm thấy bị say xe. Ví dụ, các bộ cảm biến có thể phát hiện ra mồ hôi, nhịp tim… được sử dụng để nhận ra khi hành khách bắt đầu có dấu hiệu say tàu xe và trải nghiệm của VR có thể được điều chỉnh để giảm thiểu phản ứng đó. Hệ thống có thể điều chỉnh để đảm bảo rằng tất cả các chuyển động thực tế và gia tốc phù hợp với những gì xảy ra với người lái trong VR.

Nhưng ngoài khả năng phòng chống bệnh tật, hệ thống VR cũng có thể được sử dụng để giải trí cho người lái, như hệ thống tay đua ảo, cũng như kết nối mọi người vào cuộc hội thoại trong môi trường ảo.

Bên cạnh đó người lái cũng có thể chọn để trải nghiệm các hoạt động vui nhộn, như thả xuống sông, treo lượn hoặc đuổi theo thây ma. Các tính năng của xe như hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí cũng như thiết lập âm thanh có thể được sử dụng để nâng cao trải nghiệm. Và chuyển động xe có thể được kết hợp vào môi trường ảo.

Vì đây chỉ là một bằng sáng chế nên nó không có nghĩa những chúng sẽ được áp dụng vào sản phẩm thực tế, tuy nhiên chắc chắn đó là ý tưởng tuyệt vời.