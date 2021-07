Apple cân nhắc mua lại công ty truyền thông của Reese Witherspoon

Theo MacRumors, Witherspoon, người nổi tiếng với vai diễn trong Big Little Lies của HBO và hiện tham gia The Morning Show của Apple đã hợp tác với nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp Hollywood để tạo ra Hello Sunshine. Nữ diễn viên thành lập công ty vào năm 2016 để sản xuất nội dung cho phụ nữ trên TV, sách và các nền tảng khác.

Hello Sunshine được cho là đã bắt đầu theo đuổi thương vụ bán công ty trong vài tháng qua và đã nhận được sự quan tâm từ nhiều bên, một trong số đó là Apple. Công ty có thể được định giá lên tới 1 tỉ USD nhờ những bộ phim ăn khách.

Apple đã hợp tác với Hello Sunshine với series nổi tiếng The Morning Show trên Apple TV +, có sự tham gia của Witherspoon. Hello Sunshine cũng tham gia vào một số chương trình Apple TV + sắp tới như Surface với sự tham gia của Gugu Mbatha-Raw, The Last Thing He Told Me với Julia Roberts và loạt phim thực tế về nhạc đồng quê My Kind of Country.

Công ty sản xuất phim này hiện làm việc với các chủ ngân hàng đầu tư để tìm hiểu các lựa chọn của họ, và không có gì đảm bảo công ty sẽ được bán cũng như Apple sẽ là người mua.

Apple đã và đang tích cực mở rộng danh mục Apple TV + bằng cách mua lại bản quyền phim và chương trình truyền hình, cũng như thực hiện các giao dịch mới với các nghệ sĩ nổi tiếng. Việc mua lại công ty của Witherspoon có thể là một bước nữa trong việc mang đến nhiều sản phẩm gốc hơn cho Apple TV + vốn đã xuất hiện từ tháng 11.2019.