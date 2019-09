Apple chính thức phát hành bản cập nhật iOS 13

iOS 13 có dung lượng cập nhật hơn 2,2 GB được Apple mô tả là phiên bản nâng cấp lớn nhất của hãng trong năm 2019. Một số tính năng nổi bật của bản iOS 13 vừa được bổ sung gồm có:

Dark Mode: đây là giao diện đen giúp người dùng đỡ bị mỏi mắt khi sử dụng ban đêm. Khi bật Dark Mode thì các ứng dụng hệ thống sẽ chuyển sang màu đen, vừa an toàn hơn, vừa tạo cảm giác lạ mắt, giúp người dùng sử dụng máy không bị nhàm chán.

Thanh âm lượng mới: với iOS 13 thanh chỉnh âm lượng đã được thiết kế lại thay cho ô vuông nằm chính giữa màn hình đã cũ kỹ. Thanh âm lượng mới này sẽ chỉ nằm ở một góc màn hình và có kích thước nhỏ.

Download trong Safari: trước đây, trình duyệt Safari mặc định thường hạn chế việc download cũng như không hiển thị quá trình download thì nay iOS 13 đã dễ dàng hơn khi người dùng có thể download nhiều tập tin hơn và theo dõi được quá trình download để biết khi nào sẽ download xong.

iOS 13 hỗ trợ các dòng iPhone: iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s và iPhone SE.

Hiện tại, để cập nhật lên bản iOS 13 người dùng chỉ cần vào Setting (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (nâng cấp phần mềm) và tiến hành cài đặt là được.