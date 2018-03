Apple đề xuất 13 emoji đại diện cho người khuyết tật

Theo Engadget, bộ emoji bao gồm chó hướng dẫn, dịch vụ, tai với máy trợ thính, người ngồi trên xe lăn và chân tay giả. Apple cho biết trong đề xuất với Unicode Consortium rằng: “Đây không phải là danh sách toàn diện của tất cả các mô tả về khuyết tật, nhưng cung cấp một điểm khởi đầu đại diện cho sự đa dạng trong vũ trụ emoji”.

Apple nói rằng công ty đã làm việc với các tổ chức liên quan đến người khuyết tật là American Council of the Blind, Cerebral Palsy Foundation và National Association of the Deaf để phát triển 13 đề xuất bổ sung.

“Hiện tại emoji cung cấp một loạt lựa chọn, nhưng có thể không đại diện cho vấn đề với người khuyết tật. Đa dạng hóa các lựa chọn sẵn có giúp lấp đầy một khoảng cách đáng kể và cung cấp một trải nghiệm tổng thể hơn cho tất cả mọi người”, Apple cho biết trong tuyên bố của mình.

Được biết Unicode Consortium đã thông qua 157 emoji mới xuất hiện trên điện thoại vào tháng 8 tới. Chúng bao gồm các cá thể tóc đỏ, siêu nhân nữ và nhiều lựa chọn về màu da. Đề xuất của Apple hiện nay sẽ được Unicode Consortium xem xét.