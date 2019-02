Apple loại bỏ tính năng vô dụng 'Do Not Track' khỏi Safari

Theo MacRumors, Do Not Track là tính năng đã được tích hợp vào Safari cách đây khá lâu, lần đầu tiên xuất hiện trên hệ điều hành OS X Lion vào năm 2011. Được đề xuất bởi FTC, tính năng này là một tùy chọn được gửi bởi trình duyệt của người dùng đến các trang web khác nhau yêu cầu các công ty quảng cáo không sử dụng các phương pháp theo dõi.

Do Not Track không có chức năng thực tế nào khác ngoài việc phát ra các ưu tiên của người dùng. Tất cả những gì tính năng này sẽ làm là cho biết không muốn bị theo dõi bởi các quảng cáo được nhắm mục tiêu, tuy nhiên các nhà quảng cáo có thể lờ đi những yêu cầu này.

Không chỉ vô dụng, Apple coi tính năng này là một lỗ hổng bảo mật phải được sửa chữa. Bởi vì các nhà quảng cáo có thể bỏ qua yêu cầu, họ cũng có thể sử dụng yêu cầu đó để xác định trình duyệt thực hiện yêu cầu và trớ trêu thay, họ có thể sử dụng chúng để thực sự theo dõi người dùng.

Trong cài đặt cho Safari trên iOS 12.2, Apple không còn liệt kê Do Not Track dưới dạng cài đặt có thể tắt hoặc bật và trong trình duyệt Safari Preview, tùy chọn Ask websites not to track me (Yêu cầu các trang web không theo dõi tôi) không còn được liệt kê dưới dạng một lựa chọn. Tính năng này cũng sẽ được gỡ bỏ trong phiên bản macOS 10.14.4 sắp tới.

Để thay thế tính năng Do Not Track, Apple đã triển khai tùy chọn Intelligent Tracking Prevention có tác dụng ngăn chặn các phương pháp theo dõi mà nhiều nhà quảng cáo và các trang phân tích sử dụng để phát hiện duyệt web của người dùng.