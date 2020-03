Apple mất 454 triệu USD vụ vi phạm bằng sáng chế của VirnetX

Theo MacRumors, tranh chấp bằng sáng chế giữa VirnetX và Apple bắt đầu từ năm 2010 khi VirnetX cáo buộc tính năng FaceTime của Apple vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của hãng và có nhiều vụ kiện liên quan.

Trong vụ kiện này, Apple đã được lệnh phải trả 302 triệu USD vào tháng 10.2016 chưa tính lãi suất và các chi phí khác, sau đó bản án đã tăng lên 440 triệu USD. Mặc dù Apple đã kháng cáo án phạt 440 triệu USD nhiều lần nhưng các tòa án vẫn liên tục phán quyết có lợi cho VirnetX.

Gần đây nhất, Apple cố gắng để Tòa án tối cao Mỹ xét xử phúc thẩm, nhưng vào tháng 2.2020 tòa án đã từ chối can thiệp. Apple tuyên bố U.S. Patent and Trademark Office (Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ) đã hủy bỏ "các phần chính" của nhiều bằng sáng chế liên quan trong vụ kiện, nhưng tòa án đã không đồng ý khiến Apple phải chịu trách nhiệm cho khoản thanh toán 440 triệu USD.