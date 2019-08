Apple, Samsung chứng minh smartphone 1.000 USD ngày càng ế

Theo CNBC, hôm 30.7, Apple báo cáo doanh thu iPhone đạt 25,99 tỉ USD trong quý tài khóa 3/2019, thấp hơn ước tính 26,31 tỉ USD của Phố Wall. Con số kể trên cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Một ngày sau đó, Samsung báo cáo thu nhập quý 2/2019 của hãng và đặc biệt cho hay họ nhận thấy nhu cầu điện thoại giá cả phải chăng cao hơn, trong đó có các thiết bị dòng A Series Galaxy S10 thì không mấy thành công.

"Số lô hàng smartphone của Samsung tăng so với cùng kỳ quý trước nhờ doanh số mẫu Galaxy A Series mới mạnh, trong đó có Galaxy A50 và A70. Dù vậy, doanh số các mẫu đình đám thì giảm so với cùng kỳ quý trước do đà bán hàng yếu của Galaxy S10 và nhu cầu sản phẩm cao cấp trì trệ", Samsung cho biết.

Hãng tin Mỹ cho rằng có vài lý do khiến người tiêu dùng không còn chuộng điện thoại đắt đỏ như trước đây.

Trước hết, họ giữ smartphone của mình lâu hơn. Nhà phân tích Toni Sacconaghi của Bernstein cho biết hồi tháng 2 rằng chủ điện thoại iPhone đang nâng cấp "dế" khoảng bốn năm một lần. Hồi đầu năm, CEO Apple Tim Cook nhận định "nhiều khách hàng đang giữ các mẫu iPhone cũ hơn lâu hơn một chút so với trước đây". Ngoài ra, ông Cook cho hay các yếu tố kinh tế vĩ mô tại một số thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, cũng có ảnh hưởng.

Dàn điện thoại Galaxy S10e, S10, S10+ và Samsung Galaxy S10 5G Ảnh: Reuters

Người tiêu dùng cũng có lý do để nâng cấp ít thường xuyên hơn. Những người mê smartphone có thể muốn tậu mẫu mới mỗi năm, song hầu hết mọi người quan tâm đến chất lượng camera và thời lượng pin. Camera đang trở thành điểm bán hàng khó hơn vì nhiều mẫu điện thoại được trình làng trong thời gian qua có máy ảnh thực sự tốt.

Các nhà sản xuất điện thoại biết điều này. Apple tung iPhone XR vào tháng 9.2018. Đây là mẫu smartphone vượt trội về cả chất lượng camera lẫn thời lượng pin, với giá khởi điểm từ 749 USD. iPhone XS đắt hơn với giá 999 USD, còn XS Max thì 1.099 USD nhưng có màn hình nhiều màu sắc hơn, sáng hơn và máy ảnh thậm chí còn tốt hơn. Dù vậy, người tiêu dùng không thực sự muốn tậu điện thoại đắt đến thế, trong khi Apple vẫn bán mẫu iPhone 7 với giá nâng cấp 299 USD.

Dòng A Series của Samsung cũng thu hút cùng đối tượng, những người không muốn chi 999 USD cho mẫu Galaxy S10+ cao cấp (hiện mẫu này chỉ còn giá khoảng 799 USD). Google mới đây tung Pixel 3a và Pixel 3a XL, bao gồm camera xuất sắc với giá chỉ bằng một nửa giá Pixel 3 và Pixel 3 XL tiêu chuẩn, vốn lần lượt là 799 USD và 899 USD.

iPhone XS Max và iPhone X Ảnh: Reuters

Apple và Samsung còn mắc kẹt trong một bài toán khác. Hai hãng đều làm và bán điện thoại thực sự xuất sắc. Đây là các sản phẩm mà người tiêu dùng không cần hoặc không thực sự muốn nâng cấp lên mẫu mới chỉ trong hai hoặc ba năm. Galaxy 8 và 9 của Samsung vẫn "đủ tốt", và hầu hết người dùng cũng sẽ tranh luận tương tự về mẫu iPhone 6 sau khi được thay pin.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng kể trên đang dừng lại, ít nhất là cho đến khi có một hãng tung được điện thoại màn hình gập hoàn hảo hoặc thêm tính năng tối cần thiết. Samsung sẽ công bố mẫu Galaxy Note 10 được nhiều người mong chờ vào ngày 7.8 và điều này sẽ mang đến cho họ cơ hội tốt nhất để đi trước Apple. Apple tung iPhone mới vào tháng 9.

Galaxy Note có lượng fan hâm mộ nhất định, song cũng là mẫu smartphone rất đắt đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc thành công của nó phụ thuộc vào việc người tiêu dùng có sẵn sàng nâng cấp điện thoại hay không. Đó là một phần lý do Samsung cũng đưa ra nhiều chương trình đổi điện thoại hấp dẫn.

Apple cũng sẽ đối mặt với trở ngại tương tự với các mẫu iPhone mới sẽ ra mắt mùa thu này. Dù vậy, hãng có ít nhất hai nguồn doanh thu tăng nhanh, đó là mảng kinh doanh dịch vụ và thiết bị đeo. Thiết bị đeo đang mang lại cho Apple doanh thu cao hơn so với iPad và Mac.