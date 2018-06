Apple sắp cho chuyển ứng dụng từ iOS sang macOS

Tại WWDC 2018 vừa diễn ra, Apple thông báo sẽ mang UIKit hỗ trợ cho các máy tính Mac, giúp nhà phát triển dễ dàng chuyển ứng dụng từ nền tảng iOS sang môi trường của máy tính.

Thông tin này từng lộ vào cuối năm ngoái, khi Bloomberg đăng thông tin chi tiết về một dự án có tên Project Marzipan. “Các nhà phát triển phần mềm có thể thiết kế một ứng dụng có thể hoạt động với màn hình cảm ứng hoặc chuột, trackpad phụ thuộc vào môi trường chạy là iPhone, iPad hay trên phần cứng của Mac”, bài viết có đoạn.

Nhưng dù được khẳng định, tính năng này sẽ cần không ít thời gian để được ứng dụng đầy đủ trong thực tế.

UIKit là khuôn khổ giao diện của ứng dụng iOS, trong khi các chương trình dành cho Mac thường sử dụng AppKit đã khá cũ kỹ. Thông qua việc để UIKit hỗ trợ Mac và phần cứng với bàn phím, chuột, Apple đã giúp quá trình dịch chuyển ứng dụng giữa các thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Về tin đồn hợp nhất hai nền tảng iOS và macOS, Apple cũng lên tiếng khẳng định sẽ không có chuyện này xảy ra. Như vậy các ứng dụng tương lai sẽ xuất hiện trên cả hai hệ điều hành của Apple.

Theo The Next Web, "nhà táo" đang thử nghiệm UIKit trên các ứng dụng macOS nội bộ. Những phần mềm do nhà phát triển thứ ba cung cấp sẽ phải đợi tới năm 2019.