Apple sắp ra mắt iPad Pro?

Theo PhoneArena, nội dung thư mời cho thấy sự kiện sẽ được Apple tổ chức tại sân khấu ở Brooklyn, New York (Mỹ) vào ngày 30.10.

Nội dung thư mời có nội dung “There’s more in the making”, đi kèm logo của Apple. Điểm kỳ lạ là, thay vì gắn bó với một logo duy nhất, Apple đã tạo ra một logo nhỏ hơn cùng một loạt thiết kế khác nhau, điều này dường như gợi ý về cấp độ sáng tạo mới sẽ đến với cây bút Apple Pencil 2 mới.

iPad Pro mới được cho là có các kích thước 11 inch và 12,9 inch. Trong số này, phiên bản 11 inch lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó, trong khi phiên bản 12,9 inch giữ nguyên kích thước như bản đang bán trên thị trường. Tuy nhiên do thiết kế màn hình với phần tai thỏ (notch) mới nên nút Home mang tính biểu tượng sẽ bị loại bỏ, cũng như kích thước tổng thể nhỏ hơn so với thiết bị trước đó.

Ngoài thiết kế mới, các mẫu iPad Pro mới dự kiến sẽ được trang bị chip xử lý A12X Bionic mới và sử dụng cổng USB-C. Ngoài ra, đây cũng sẽ là mẫu iPad đầu tiên của Apple trang bị thêm khả năng nhận dạng bằng khuôn mặt Face ID.