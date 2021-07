Apple thắng lớn trong quý 2 bất chấp đại dịch Covid-19

Theo Engadget, Apple vừa công bố kết quả kinh doanh trong quý 2/2021, cho thấy họ đã kiếm được một khoản tiền "gây sốc". Tất cả phân khúc sản phẩm của hãng (iPhone, Mac, iPad, Dịch vụ và Thiết bị đeo/gia đình/phụ kiện) đều tăng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến tổng doanh thu là 81,4 tỉ USD. Như thường lệ, doanh thu từ iPhone là 39,6 tỉ USD chiếm gần một nửa con số đó.

Doanh thu hằng quý của Apple đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó lợi nhuận cũng tăng đáng kể, gần gấp đôi. Apple báo cáo thu nhập ròng 21,7 tỉ USD, tăng 93% so với một năm trước.

Tất cả danh mục sản phẩm của Apple đều tăng trưởng trong quý trước, nhưng sản phẩm chiến thắng lớn nhất là iPhone. Doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy dòng sản phẩm iPhone 12 là một thành công lớn của công ty. Bộ phận dịch vụ của Apple tiếp tục bùng nổ khi doanh thu 17,5 tỉ USD thể hiện mức tăng trưởng 33% và danh mục này tạo ra nhiều hơn gấp đôi số tiền của bất kỳ bộ phận nào khác trong Apple , ngoại trừ iPhone.

Nhóm Thiết bị đeo/gia đình/phụ kiện của công ty đã kết hợp Apple Watch với các thiết bị như HomePod mini và AirTags mới. Bộ phận này tăng 36% và tạo ra doanh thu 8,8 tỉ USD. Mac và iPad có mức tăng khiêm tốn hơn, với doanh thu Mac tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,2 tỉ USD và doanh thu iPad tăng 12% lên 7,4 tỉ USD. Việc Apple ra mắt Mac M1 được cho là lý do thúc đẩy sức tăng trưởng này.