Apple trả 500 triệu USD giải quyết vụ kiện làm chậm iPhone

Theo Neowin, một đơn kiện đang chờ phê duyệt của thẩm phán Edward Davila ở San Jose, California, với số tiền phạt 25 USD cho mỗi chiếc iPhone của người dùng. Con số 25 USD có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc số lượng khiếu nại được phê duyệt nhưng số tiền Apple phải nộp có thể tối thiểu là 310 triệu USD và tối đa là 500 triệu USD.

Khoản bồi thường được đề xuất bao gồm tất cả người dùng hiện sử dụng iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus hoặc SE chạy iOS 10.2.1 trở lên. Trước đây, công ty đã hoàn lại 50 USD cho người dùng các thiết bị bị ảnh hưởng đã thay thế pin.

Apple thông báo đã đồng ý giải quyết các vụ kiện vì họ muốn tránh chi phí gia tăng do vụ kiện mang lại. Tuy nhiên, Apple phủ nhận mọi hành động sai trái. Luật sư của các vụ kiện có kế hoạch tìm kiếm án phí lên đến 30%, cộng thêm 1,5 triệu USD cho các chi phí bổ sung.