Apple tung gấp iOS 14.5.1 để khắc phục lỗi bảo mật quan trọng

Theo Bleepingcomputer, iOS 14.5.1 chứa các bản sửa lỗi bảo mật cho 2 lỗ hổng nguy hiểm mà theo Apple, chúng đã bị khai thác tích cực. Cụ thể, nó sửa một cặp lỗ hổng zero-day trong WebKit có thể cho phép nội dung web được tạo độc hại dẫn đến việc thực thi mã tùy ý. Lỗ hổng đầu tiên do sự cố hỏng bộ nhớ gây ra, trong khi lỗ hổng thứ hai bắt nguồn từ việc tràn số nguyên.

Bên cạnh iOS 14.5.1, Apple cũng phát hành các bản cập nhật nhằm khắc phục lỗ hổng tương tự trên các thiết bị khác của hãng, bao gồm iOS 12.5.3 (cho các iPhone cũ không chạy được iOS 14), iPadOS 14.5.1 và macOS Big Sur 11.3.1.

Ngoài các bản sửa lỗi, Apple cũng khắc phục sự cố với tính năng ATT, nơi một số người dùng cho biết nút ATT chuyển sang màu xám. Apple cũng khắc phục vấn đề với ATT khi một số người đã tắt Allow Apps to Request to Track trong Settings nhưng không nhận được lời nhắc từ ứng dụng sau khi bật lại.