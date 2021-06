Apple tung quảng cáo iPad Pro hỗ trợ M1 'đè bẹp' máy tính bàn

Theo PhoneArena, quảng cáo của Apple cho thấy người dùng PC đang hát nhép theo bài hát Part of Your World nổi tiếng trong bộ phim Nàng tiên cá khi họ bị mắc kẹt trong các văn phòng và tòa nhà. Những người này cảm thấy ganh tỵ khi nhìn người dùng iPad đang tận hưởng quyền tự do khi sử dụng máy tính bảng.

Cụ thể, trong khi một cô gái quấn dây cáp PC quanh chiếc ghế trong căn hộ chật chội của mình, một cô gái khác đang ở ngoài công viên xem nội dung video trên iPad với tất cả không gian thế giới xung quanh. Một người dùng PC khác đang bò trên sàn của quán cà phê gần đó để tìm ổ cắm cấp nguồn cho máy tính của mình, trong khi một người dùng iPad Pro với Magic Keyboard đang làm việc ở quầy mà không lo tìm nguồn điện ở đâu.

Đoạn video cũng sử dụng tiêu đề “Máy tính tiếp theo của bạn không phải là máy tính” càng chứng minh thêm về tính hiệu quả từ iPad Pro mà Apple muốn người dùng biết đến. Công ty nhiều lần nhắc đi nhắc lại vấn đề này và video quảng cáo mới nhất càng cho thấy sự tiện lợi mà iPad có thể mang lại cho mọi người.

Như đã biết, iPad Pro 2021 mà Apple vừa công bố là sản phẩm trang bị chip M1 mạnh mẽ được sản xuất dựa trên quy trình 5nm và trang bị đến 16 tỉ bóng bán dẫn. Điều này không chỉ đảm bảo sức mạnh xử lý các công việc mà vẫn giúp nó tiết kiệm năng lượng so với các chip xử lý hiện nay, đặc biệt là các chip trên PC vốn hạn chế về quy trình sản xuất.