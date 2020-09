Apple vô hiệu hóa 'Sign in with Apple' cho tài khoản Epic Games

Theo Neowin, thông tin này được Epic Games thông báo trên tài khoản Twitter của họ. Chức năng Sign in with Apple được Apple giới thiệu lần đầu vào năm ngoái như là một tùy chọn đăng nhập thay thế cho các ứng dụng có sẵn trên App Store. Nó được quảng cáo là một tùy chọn tập trung vào quyền riêng tư, cho phép người dùng tạo các địa chỉ email sử dụng một lần cho mỗi dịch vụ mà họ đăng ký, giúp việc chặn bất kỳ email nào từ một dịch vụ cụ thể trở nên dễ dàng hơn khi họ ngừng quan tâm.

Sign in with Apple có thể được thực hiện cho các ứng dụng trên các nền tảng khác, bao gồm cả web, nhưng để có quyền truy cập vào tính năng này thì các nhà sản xuất phải cần có tài khoản nhà phát triển Apple. Vì Epic Games không còn tài khoản này nữa nên khả năng Sign in with Apple bị loại bỏ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Báo cáo cho biết việc chặn truy cập Sign in with Apple sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11.9 tới. Nếu người dùng đang sử dụng Sign in with Apple để truy cập tài khoản Epic Games của mình, bây giờ họ sẽ cần cập nhật thông tin đăng nhập của mình trước khi tùy chọn bị xóa nhằm giúp mọi người có phương pháp thay thế.

Người dùng được gợi ý thực hiện thông qua một hướng dẫn từ trang web của Epic Games. Trong trường hợp không thể thực hiện những thay đổi này trước ngày 11.9, người dùng sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Epic Games và hy vọng tài khoản của họ vẫn có thể được khôi phục.