Apple xác nhận một số tài khoản tại Trung Quốc bị tin tặc tấn công

Theo Neowin, thông tin về vụ việc được đưa ra vào tuần trước bởi các ông lớn như Alipay hay WeChat Pay. Bên cạnh việc làm sáng tỏ vụ việc, Apple cũng gửi lời xin lỗi với những gì đã xảy ra đối với khách hàng của mình.

Báo cáo từ Wall Street Journal nói rằng Apple đã đổ lỗi cho việc hack tài khoản ở Trung Quốc là do các khách hàng đã không kích hoạt xác thực hai yếu tố, điều mà Apple bắt đầu áp dụng từ năm 2013. Nó cho phép tin tặc truy cập vào tài khoản của người dùng bằng cách lừa đảo và sau đó ăn cắp tiền bằng các ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc được liên kết với tài khoản Apple của họ.

Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người dùng bị tấn công lừa đảo, nhưng Apple cho biết nó chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ tài khoản. Công ty không chắc chắn bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp từ các nạn nhân và cũng không biết làm thế nào tin tặc thu được Apple ID và mật khẩu của người dùng. Đài truyền thông địa phương CCTV báo cáo rằng một số nạn nhân tuyên bố họ bị mất tiền để mua App Store trái phép.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple liên quan đến một vụ tấn công tại Trung Quốc. Đó là lý do tại sao vào năm 2014, Trung Quốc đã cấm các thiết bị Apple khỏi việc sử dụng trong các cơ quan chính phủ do vấn đề an ninh.